Vertiv predstavio novo rešenje prefabrikovanog modularnog data centra namenjenog EMEA regiji

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i kontinuiranih rešenja, danas je predstavio Vertiv MegaMod i Vertiv MegaMod Plus, inovativno prefabrikovano modularno rešenje data centra dostupnog u proširivim jedinicama od 0,5 ili 1 megavata za IT opterećenja do 2 megavata ili više. Visokokvalitetni prefabrikovani moduli testirani su i integrisani s vodećim u industriji Vertiv portfolijem sistema za upravljanje napajanjem, sistema za termalni menadžment, monitoringa na daljinu te rack-ova s IT opremom kako bi omogućili izuzetne performanse, što na kraju pomaže kompanijama da smanje vreme postavljanja do 40% u poređenju s tradicionalnim načinom gradnje data centara. Ova prefabrikovana rešenja sad su dostupna širom Evrope, Bliskog Istoka i Afrike (EMEA regija).

Danas, kompanije širom sveta su u trci da implementiraju kvalitetnu snagu procesuiranja na novim lokacijama kako bi odgovorili na potrebe koje stvaraju digitalni proizvodi i usluge. MegaMod, kao i varijanta MegaMod Plus koja pruža do 25% više kapaciteta za rack-ove i sisteme hlađenja, omogućava korisnicima proširenje core-to-edge mreža data centara te brzu implementaciju novih resursa računarstva s nižim početnim troškovima, većom predvidljivošću te manje rizika naspram tradicionalnih oblika data centara, što se može zahvaliti razvoju industrije te visokim standardima kontrole kvaliteta. Obe solucije se mogu proširivati u data centrima većih kapaciteta horizontalno i vertikalno, pri čemu MegaMod omogućava rashladne kapacitete unutar odeljka IT opreme, dok MegaMod Plus uključuje posebne module za hlađenje, čime se povećava prostor za IT opremu unutar zasebnog odeljka.

„Istorijski gledano, pogoni data centara gradili su se tradicionalnim putem na samoj lokaciji, što je zahtevalo više vremena te velika kapitalna ulaganja. Međutim, trendovi digitalizacije naterali su investitore te operatere data centara da razmisle o ovom pristupu. Kako potražnja za digitalnim uslugama raste, vlasnici data centara se mogu lakše prilagoditi tom razvoju te, ako mogu, ubrzati proširenje kapaciteta. Dobra vest je da su prefabrikovani modularni data centri poput Vertiv MegaModa ti koji omogućavaju brzo delovanje“, izjavio je Viktor Petik, potpredsednik za Integrisana modularna rešenja za regiju Evrope, Bliskog Istoka i Afrike te član Uprave Vertiv Croatia.

Fleksibilno rešenje kapaciteta je idealno za data centre srednje veličine, koje se može lako implementirati i proširiti kako poslovne potrebe rastu. Vertiv takođe omogućava end-to-end usluge za jednostavan start up i neometan operativni rad, uključujući instalaciju, puštanje u rad, održavanje, monitoring na daljinu te obuku zaposlenih.

Za više informacija o MegaModu te ostalim rešenjima za data centre kompanije Vertiv, posetite Vertiv.com ili kontaktirajte svog lokalnog predstavnika.

Podelite s prijateljima

Tweet