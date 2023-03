Vertiv predstavio u EMEA regiji novi rashladni zid s vodenim hlađenjem

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i rešenja za kontinuitet poslovanja, danas je predstavio Vertiv Liebert CWA, novu generaciju termalnog sistema za korišćenje u data centrima bez povišenog poda.

Tokom proteklih desetljeća, pružaoci hyperscale i kolokacijskih rešenja zagovarali su data centre s povišenim podom kako bi tako hladili njihovu IT opremu. Simplificiranje dizajna data centara bez povišenog poda omogućilo je efikasniju te ekonomičniju izgradnju i iskorištavanje praznog prostora, ali s novim izazovima po pitanju hlađenja. Zbog toga je Liebert CWA dizajniran kako bi pružio ravnomernu distribuciju vazduha kroz veću prostornu površnu koja dolazi s implementacijom data centara bez povišenog poda, što zauzvrat omogućava više mesta za instalaciju rack-ova te veću gustoću IT opreme. Razvijen u Sjedinjenim Američkim Državama, Liebert CWA rashladni zid s vodenim hlađenjem je dostupan u kapacitetima od 250kW, 350kW te 500kW širom regije Evrope, Bliskog istoka i Afrike (EMEA), kao i na američkom kontinentu.

Liebert CWA tehnologija koristi integrisane najsavremenije mogućnosti upravljanja kako bi se unapredio protok vazduha te pružilo efikasno rešenje za infrastrukture koje se susreću s izazovima modernih IT aplikacija. Liebert CWA se takođe može integrisati sa sistemom vodenog hlađenja data centra kako bi se unapredili operativni uslovi celokupne rashladne mreže. Isto tako, Liebert CWA moguće je ugraditi izvan prostora kojeg zauzima IT oprema kako bi se omogućilo više prostora u samom data centru, pružila veća dostupnost zaposlenima koji ga održavaju te povećala sigurnost samog IT prostora.

„Predstavljanje novog Liebert CWA sistema daje snažniju podršku našoj misiji stvaranja inovativnih, vrhunskih tehnologija za kupce koje im omogućavaju optimizaciju dizajna i operativnog delovanja njihovih data centara. Kako se Liebert CWA može brzo integrisati s već postojećim sistemima za hlađenje, kupci mogu iskoristiti sve prednosti koje pruža izgradnja na nivou poda, poput visinski niže instalacije komponenti te manji troškova održavanja, kao i veća dostupnost prostora“, izjavio je Roberto Felisi, viši globalni direktor te poslovni rukovodilac termalnih rešenja u EMEA regiji.

Klima jedinice s vodenim hlađenjem su u prošlosti korišćene za hlađenje data centara s povišenim nivoom poda, međutim sada je na tržištu dostupno inovativno termalno rešenje za data centre bez povišenog poda. Vertiv Liebert CWA pruža kupcima kompanije Vertiv standardizovani termalni sistem koji je posebno dizajniran za primenu u data centrima, što minimalizuje instalacijske troškove za izradu prilagođenih rešenja na samom mestu. Dizajn proizvoda osmišljen je da maksimalno poveća gustoću hlađenja te ispuni potrebe kontinuiteta istog koje su definisala pouzdana i odabrana tela za sertifikaciju dizajna i rada data centara.

Vertiv je razvio Liebert CWA u bliskim konsultacijama s iskusnim operaterima data centara. S data centrima koji danas imaju bezbroj varijanti rasporeda i konfiguracija, Vertiv je definisao strateški smer za poboljšanje standardiziranih rešenja za termalni menadžment u primenama na nivou poda. Dodatno, Vertiv takođe pruža savetodavnu i stručnu podršku u kreiranju takvih rešenja prema potrebama kupaca i njihovim dostupnim prostorom za data centre.

Za više informacije o Liebert CWA te drugim rešenjima za data centre kompanije Vertiv, posetite Vertiv.com ili kontaktirajte svog lokalnog predstavnika.

