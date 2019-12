Video igra The Witcher 3: Wild Hunt stiže na Xbox Game Pass pre Netflix serije

TV adaptacija romana The Witcher stiže 20. decembra na Netflix platformu, a za one koji bi da se pričom pozabave i pre toga tu je igra The Witcher 3: Wild Hunt, koja na Xbox Game Pass dolazi 19. decembra.

Ljubiteljima je već poznato da se video igra i TV serija ne nalaze u istom univerzumu, iako se i Netflix-ov program i video igra baziraju na seriji romana Andrzeja Sapkowskia. Radnja u seriji se ipak dešava mnogo ranije, pa je zbog toga glavni junak Geralt još uvek mlad, dok je u igri već star, i nešto iskusniji. Poznavaoci tvrde da je Wild Hunt vrlo dobar fantasy RPG, te pretpostavljaju da će i serija zadovoljiti potrebe gledalaca i ispuniti prazninu koju je za sobom ostavio Game of Thrones.

Xbox Game Pass do kraja nedelje dobija i druge igre na koje se željno čekalo, pa je Untitled Goose Game već stigla 17. decembra, dok će se Life is Strange 2: Episode 5 i Pillars of Eternity gejming porodici pridružiti 19. decembra, u isto vreme kad i The Witcher 3.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet