Vip mobile: Kako do normalne komunikacije i brzog Interneta u inostranstvu?

Svi oni koji godišnje odmore ne mogu da zamisle bez stalnog i neometanog pristupa Internetu verovatno se duže vreme pitaju kada će bezbrižno povezivanje na mrežu u inostranstvu postati standard. Srećom, čini se da ova situacija nije tako daleko

Bez obzira na stalno unapređenje domaće telekomunikacione mreže i uvođenje inovacija po ugledu na svetska dešavanja, ono što smo ipak neko vreme čekali bila je normalizacija komunikacije u inostranstvu. Iako su paketi koji uključuju veliki prenos mobilnih podataka odavno dostupni unutar zemlje, a neograničeni postaju sve češći i popularniji, prelazak granice i dalje je predstavljao stres kako za nas, tako i za naš novčanik.

Osim toga, poslovna komunikacija postaje sve mobilnija, a profesije digitalizovane, što neretko čini neophodnim da čak i na odmoru budete „na mreži“. Online poziv koji je iskrsao s važnim potencijalnim klijentima, ili bilo koja druga vanredna situacija, neće trpeti uglavnom loš kvalitet otvorene Wi‑Fi mreže. Srećom, izgleda da su „horor priče“ o računima od desetina hiljada dinara zato što ste rešili da uključite svoj net u inostranstvu – prošlost.

Tačno pred početak sezone godišnjih odmora, pred vama se nalazi ponuda savršena za one kojima je i na odmoru nezamislivo da se diskonektuju. Uz Vip‑ove nove roming dodatke, sav komfor korišćenja Interneta bez stalne potrage za Wi‑Fi mrežom dostupan vam je u čak četrdeset zemalja sveta, tako da ste bezbedni čak i ako u poslednjem trenutku rešite da promenite destinaciju.

Prvi, jednostavan i veoma koristan paket, pod nazivom Mini Roming Net, dizajniran je za kraće odmore poput produženih vikenda. Za 399 dinara, imate 500 MB koje možete iskoristiti tokom tri dana – ukoliko vaše potrebe ne prevazilaze navigaciju, komunikaciju s najbližima i generalno snalaženje u novom gradu, ovo može biti savršena opcija.

Međutim, za one koji žele malo više i čije korišćenje mobilnih podataka može da se okarakteriše kao zahtevnije, tu su i dodaci od 1 GB za nedelju dana, 3 GB za period od 15 dana, pa čak i 10 GB koje možete iskoristiti u roku od 30 dana. Po povoljnim cenama, ovi paketi pokriće sve vaše potrebe i pomoći da budete stalno „na mreži“, bez obzira na to da li vam je to važno zbog posla ili vam jednostavno odmor nije potpun ukoliko ga u realnom vremenu ne možete, koristeći najnovije tehnologije, podeliti sa svetom.

U slučaju da vam 40 zemalja nije dovoljno i planirate da se zaputite u neke od daljih destinacija, poput SAD, Kanade i Kine, vi ste među onim pustolovima koji će posebno uživati u koristima Vip Global dodataka. Oni važe i za ove tri zemlje, a uključuju 50 ili 100 minuta ili SMS‑ova – koju god opciju da više koristite. Postoji i Roming Plus ‑ godišnji dodatak, savršen za dokazane avanturiste koji su veoma često preko granice. Jednom aktiviran, on za 499 dinara mesečno pruža 6 GB Interneta, ali i Generali putno osiguranje koje pokriva i skijanje i snoubording.

Već tradicionalno, ukoliko putujete u Crnu Goru, Vip vam nudi i posebno povoljne pakete za ovo primorje. Ove godine, tu je roming dodatak sa 3 GB Interneta i 100 minuta odlaznih poziva ka svim mrežama u Srbiji i Crnoj Gori, za 999 dinara u trajanju od 30 dana.

Osim izuzetno olakšane komunikacije u inostranstvu, Vip dokazuje svoju digitalnu orijentaciju i jednostavnom aktivacijom svih tarifa – slanjem SMS‑a, besplatnim pozivom korisničkog servisa dok ste još u Srbiji, besplatnim pozivom ×123# u romingu ili putem aplikacije Moj Vip. Naravno, aktivaciju možete izvršiti i posetom Vip prodajnom mestu, gde možete saznati i dodatne informacije – poput one da, čak i ako potrošite sve megabajte u dodatku, svaki sledeći će vas uz Vip koštati kao da ste kod kuće: jedan dinar.

