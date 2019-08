Vip mobile predstavio novu tehnologiju koju uvodi – VoLTE

Kompanija Vip mobile danas je, 22. avgusta, u prostorijama ICT Hub-a, zvanično predstavila novu tehnologiju koju uvodi u svoju ponudu – VoLTE (Voice over LTE). Vip mobile je prva kompanija na tržištu koja počinje sa komercijalnom upotrebom VoLTE, napredne usluge zasnovane na LTE tehnologiji, koja će ostati tehničko rešenje za govorne komunikacije i sa dolaskom 5G tehnologije.

U izveštaju Global mobile Suppliers Association koji je nedavno objavljen, 262 operatora ulažu u VoLTE tehnologiju u 120 zemalja širom sveta, od čega je 194 pustilo VoLTE u komercijalnu upotrebu u 91 državi – među zemljama koje su nedavno uvele VoLTE nalaze se Irska, Maldivi, Nijue, Tuvalu i od ovog trenutka i Srbija. Uvođenje VoLTE tehnologije značajno je i iz ugla nastavka rada na razvoju Vip mreže u koju je ova kompanija investirala više od 120 miliona evra u prethodne četiri godine. Vipova 4G mreža sa 1.942 bazne stanice u ovom trenutku, kako kompanija ističe, doseže do 97% stanovništva.

Danas smo na događaju predstavljanja VoLTE tehnologije imali prilike da saznamo nešto više o samoj tehnologiji od Natali Delić, CTO Vip mobile.

P: Da li biste mogli da nam približite šta je to VoLTE tehnologija i kakva je infrastruktura potrebna za njeno uvođenje?

O: VoLTE je govorni servis nove generacije koji radi preko data mreže. Zahvaljujući VoLTE sada u kontakt sa sagovornikom se može stupiti dva i po puta brže, jer su za uspostavljanje veze dovoljne samo dve sekunde. Sa ovom tehnologijom preko mobilne mreže imate neuporedivo kvalitetan servis i to na mnogo više nivoa i u smislu pokrivenosti, kvaliteta zvuka, brzine uspostave poziva, to je još komfornije i kvalitetnije iskustvo poziva. Ništa se deset godina nije menjalo u smislu govornog servisa u mobilnim mrežama i sad pravimo jedan ozbiljan iskorak. Za VoLTE je potrebno podići posebnu core mrežu da bi se taj servis omogućio, potrebno je pustiti taj servis kroz celu mobilnu mrežu i plus potrebni su mobilni telefoni koji u sebi imaju softverske verzije koje podržavaju VoLTE uslugu.

P: Možete li nam navesti prednosti i benefite VoLTE tehnologije za Vip korisnike?

O: Prednosti ove tehnologije leže u tome što je ovo mnogo kvalitetniji govorni servis nego što su prethodne generacije govornih servisa sa 2G i 3G tehnologijom. Mi ovde pričamo o servisu koji radi preko mobilne data mreže ali ima svoje garantovane resurse tako da se ne narušava kvalitet servisa u zavisnosti od kvaliteta te mreže, a korisnik nema nikakve dodatne troškove pri korišćenju ove usluge, jer se usluga neće naplaćivati. U tom smislu kvalitet je mnogo veći nego za neke druge VoIP aplikacije koje idu preko mobilne mreže kao što su na primer Viber, Skype, WhatsApp i druge, a ono što će korisnici prvo osetiti jeste uspostava veze koja je mnogo kraća nego što je bila i jeste sa 2G i 3G pozivima i primetiće da je zvuk mnogo kvalitetniji, to jest da je kristalno jasan. Ako korisnici koriste neke od ovih malo pre pomenutih aplikacija, kada počnu da koriste VoLTE shvatiće da čak i u nekim situacijama unutar kuće ili napolju kada nisu ranije imali dovoljno dobar kvalitet da naprave takav poziv, sa VoLTE-om će imati bolji kvalitet. To znači da u smislu pokrivenosti ovaj servis donosi benefite u odnosu na druge VoIP aplikacije koje trenutno koriste. Sa korisnicima će se raditi aktivacija, i nije potrebno da se preuzima i instalira nikakva dodatna aplikacija. Omogućena je na celoj teritoriji, ali očekujem da će kroz godinu do godinu i po dana da bude na skoro svim telefonima u našoj ponudi i da će postojati u celoj paleti svih naših proizvoda i promocija. Naše očekivanje je da će do kraja sledeće godine postati mainstream za sve. U međuvremenu radićemo na unapređenju, i uvođenju VoLTE Roming.

P: Koliko dugo je Vip radio na uvođenju i koje su sve test faze bile potrebne da bi se tehnologija uspešno implementirala?

O: Prvo smo počeli da se bavimo ovakvom tehnologijom pre nekih četiri i po godine. Radili smo podizanje tog virtuelizovanog okruženja u kome instaliramo ovakav servis čak pre nego što smo prvu baznu stanicu na LTE-u pustili, tako da skupljamo iskustvo i znanje u ovoj oblasti već nekoliko godina. Na ovom projektu se konkretno radi u zadnjih, recimo, godinu dana i kao i svaki drugi servis on prolazi kroz faze od toga da se izdizajnira to što je potrebno do toga da se to instalira, da prođe velike tehnološke provere i testove. Ono što je vrlo specifično za ovaj servis je da smo na ovom projektu morali da uključimo i vendore pametnih telefona jer ovaj servis zahteva odgovarajuće softverske verzije sistema na telefonima a to nije pod našom kontrolom. Sa te strane ovo je bio jedan od najkompikovanijih servisa koje smo uvodili i zahtevao je zaista jedan ozbiljan rad ekipe inženjera i marketing stručnjaka u zadnjih godinu dana.