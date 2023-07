Više od 200.000 ljudi ujedinjeni sa Tvrđave poručili: EXIT su ljubav i sloboda!

„Eho ovog trenutka odjekivaće vekovima“ – rečenica je kojom je Aubrey Marcus pozdravio ovogodišnje okupljanje na Petrovaradinskoj tvrđavi, nakon čega su usledile četiri nezaboravne festivalske noći.

Foto: EXIT Photo Team

Višedimenzionalno muzičko, duhovno i kosmičko iskustvo doseglo je granice Univerzuma – doslovno, prvim ikad otvaranjem festivala iz svemira. Zvezde su se poklopile za energetski i programski najsnažnije, nesvakidašnje izdanje EXIT festivala, uz emotivno ponovno okupljanje sa bendom The Prodigy, dva all-female koncepta sa Ninom Kraviz, Indirom Paganotto, Amelie Lens, Senidom, Mimi Mercedez, Sajsi MC i drugim, ali i proslavu 50 godina hip-hopa sa najvećom rep grupom svih vremena Wu-Tang Clan i više od 200.000 najsjajnijih zvezda koje su obasjale Petrovaradinsku tvrđavu, ujedinjene u porukama ljubavi i slobode!

Foto: EXIT Photo Team

EXIT Univerzum obišao je od 6. do 9. jula pun kosmički krug, od otvaranja festivala na Pachamama powered by Rosa bini, uz meditativnu muziku, drevnu kakao ceremoniju u duhu Ada Divine Awakening festivala i najmlađu članicu EXIT porodice – Atinu Ljubav Kovačević, preko osnažujućeg performansa Vylane Marcus na mts Dance Areni i prvog otvaranja festivala iz svemira na Gorki List Glavnoj bini, pa sve do čarobne završnice na mts Dance Areni, uz najlepši izlazak sunca, emotivne melodije i tribalne perkusije koje su doneli Keinemusik.

Foto: EXIT Photo Team

Visokofrekventna energija ljubavi i slobode tokom četiri festivalske noći neosporno je dotakla svakog pojedinca – kako posetioce, tako i najveće svetske muzičke zvezde. „Možemo da pomognemo u izgradnji lepšeg sveta koji će postojati za našu decu i decu naše dece, svet mira, ljubavi, plesa i radosti. Imamo priliku da taj svet zajedno izgradimo“ – rekao je u svom obraćanju na otvaranju festivala motivacioni govornik i filantrop Aubrey Marcus. The Prodigy su zatim poslali snažnu poruku otvaranjem nastupa kultnom pesmom „Breathe“, poručujući domaćoj publici da je se sećaju, da se sećaju prvog susreta i prvog ikad izvođenja ove pesme uživo 1995. upravo u Srbiji, ali i da znaju da su se vratili na svoj omiljeni festival, svojoj duhovnoj kući. „EXIT nikad ne razočara, ali prethodno veče bilo je nivo iznad“, objavili su nakon nastupa na svom zvaničnom Instagram profilu. Iste večeri, all-female koncept na mts Dance Areni spontano je spojio dve najmoćnije žene elektronske muzičke scene – Nina Kraviz i Indira Paganotto srele su se u Exitovom hramu elektronske muzike, gde su neplanski delile DJ pult u eklektičnom B2B setu!

Foto: EXIT Photo Team

Skrillex je druge festivalske večeri na Gorki List Glavnoj bini iznenadio desetine hiljada fanova, stavljajujći im do znanja da je na „domaćem terenu“, kada je kao intro za svoj set pustio kultni domaći šlager „Zvižduk u 8“ legende jugoslovenske muzike Đorđa Marjanovića iz 1959. godine, a paralelno sa tim, publika je euforično plesala uz Erica Prydza na mts Dance Areni na nastupu koji se čekao čitavu deceniju!

U istom ritmu, prepunom iznenađenja i pozitivnih utisaka, nastavilo se i subotnje veče, a svoje je na Instagramu podelio i hitmejker Alesso – „Vau, ogromna je čast hedlajnovati ovaj legendarni festival“! Vintage Culture je dobio poseban tretman i rođendansku tortu na mts Dance Areni, dok su šareni dvojac Sofi Tukker, oduševljeni festivalskom atmosferom i lokacijom, izrazili želju da ostanu do samog kraja. Senidah je omamljena energijom obilazila različite bine, da bi se zadržala na nastupu Gioli & Assie na mts Dance Areni!

Foto: EXIT Photo Team

Nepregledne horde ljudi u nedelju su se slivale preko Varadinskog mosta, kako bi na vreme stigli i zauzeli najbolje mesto ispred Gorki List Glavne bine za nastup najveće hip-hop grupe svih vremena, Wu-Tang Clan, koji su oduvali rimama uz pratnju benda! „EXIT je bio sjajan, nadamo se da ćemo imati priliku da se vratimo“, poručili su oni. Još jedno zvezdano prožimanje dogodilo se u bekstejdžu, gde su RZA, mastermajnd iza ove kultne njujorške ekipe i Bege Fank, svaki posle svog nastupa, odlučili da odmore uz partiju šaha, dok su se članovi sastava potpisivali Smoke Mardeljanu na tetovažu! „Konekcija je hip-hop, svi ga vole, znaju, razumeju, žive i dišu“ – zaključili su još jedni predvodnici proslave pola veka ove kulture, članovi sastava Onyx. „Nastupamo nakon legendarnog Wu-Tang Clana, može li uzbudljivije?“ –podelili su svoje utiske Dimitri Vegas & Like Mike neposredno pre nego što su izašli na binu.

Najposebnije zatvaranje ovogodišnjeg izdanja festivala u Exitovom hramu elektronske muzikepriredio je kolektiv Keinemusik – Adam Port, &Me i Rampa ogrejali su publiku emotivnim melodijama i tribalnim perkusijama, a osnivač i direktor EXIT festivala Dušan Kovačević, koji je završnicu dočekao upravo na mts Dance Areni u društvu svog sina Noe i oca Ilije, opisao je svitanje nad ovom binom kao „najmagičniji trenutak u elektronskoj muzici“!

Foto: EXIT Photo Team

Claptone, Chase & Status, Hot Since 82, Viagra Boys, Epica, CamelPhat, Burak Yeter, Mahmut Orhan, Mind Against, Agents Of Time, The Toasters, Cockney Rejects, više od hiljadu izvođača i preko 200.000 posetilaca međusobno su se povezali, prožimali, podržavali i kao kolektivna svest poslali energiju ljubavi i slobode u univerzum – iz EXIT Univerzuma, u četvorodnevnom trenutku čiji će eho odjekivati vekovima!

