Više od 87% Google Chrome ekstenzija ima manje od 1000 instalacija

Trenutno na Chrome Web Store-u postoji skoro 189.000 ekstenzija. Međutim, mnoge od njih nemaju praktično nikakvu primenu iz prostog razloga što ih korisnici ne upotrebljavaju. Istraživanje koje je sproveo Extension Monitor ukazuje da oko 50% od svih ekstenzija ima manje od 16 instalacija, a da čak 87% ekstenzija ima manje od 1000 aktivnih instalacija. Pored toga, oko deset odsto ekstenzija, nije instalirano ni na jednom računaru, a 13% ekstenzija upotrebljava samo jedan korisnik.

Ako uzmemo u obzir da Chrome browser mesečno ima više od milijardu aktivnih korisnika, potencijal tržišta je ogroman, ali očigledno da je mnogim developerima veoma teško da se probiju sa svojim proizvodima.

Sa druge strane, samo 13 ekstenzija ima više od 10 miliona korisnika. To su Google Translate, Adobe Acrobat, Tamermonkey, Avast Online Security, Adblock Plus, Adblock, uBlock Origin, Pinterest Save Button, Cisco Webex, Grammarly from Chrome, Avast SafePrice i Honey. To ukazuje da je Chrome extension ekosistam uglavnom zasnovan na nekoliko velikih igrača, dok ogroman broj ekstenzija nikad nije uspelo da izađe iz anonimnosti.

U nastavku vam predstavljamo neke od podataka koji su dobijeni istraživanjem:

Ukupan broj Chrome ekstenzija: 188.620

Ukupan broj instalacija Chrome ekstenzija: 1.230.081.087

Broj ekstenzija sa više od 10 miliona instalacija: 13

Broj ekstenzija koje nemaju ni jednu instalaciju: 19.379

Broj ekstenzija koje imaju samo jednu instalaciju: 25.540

Procenat ekstenzija koje imaju manje od 16 instalacija: 50%

Procenat ekstenzija sa manje od 1.000 instalacija: 87%

Procenat ekstenzija koje se plaćaju: 8,9%

Najpopularnija ekstenzija koja se plaća: IE Tab (4,1 milion instalacija)

Izvor: ZDNet

Podelite s prijateljima

Tweet