vivo predstavlja novi Y36, telefon koji ide u korak sa savremenim stilom života

vivo je najavio svoj najnoviji uređaj srednje kategorije, koji je pravi izbor za korisnike koji žele telefon koji ispunjava sve potrebe svakodnevnog načina života i nudi dugotrajno iskustvo korišćenja. Novi vivo Y36 pruža veliki kapacitet prostora za skladištenje i dugotrajnu bateriju kako bi podržao užurban način života.

Pametne performanse i dovoljno prostora za skladištenje

vivo Y36 je napredan 4G pametni telefon sa 8 GB RAM-a, koji može udvostručiti svoj kapacitet zahvaljujući funkciji Extended RAM 3.0. Koristi mašinsko učenje i analizu slučajeva korišćenja kako bi pozajmio do 8 GB memorije iz memorije uređaja za skladištenje, omogućavajući lakše obavljanje više zadataka istovremeno i prebacivanje između otvorenih aplikacija. Što se same memorije tiče, ovaj uređaj nudi kapacitet od 256 GB, pružajući korisnicima dovoljno prostora za skladištenje uspomena, video zapisa i aplikacija. Skladište se može dodatno proširiti micro SD karticom, kapaciteta do 1TB.

Mozak uređaja je Qualcomm Snapdragon 680 Mobile Platform, efikasan procesor koji u kombinaciji sa proširenom RAM i njegovom 8-jezgarnom arhitekturom zasnovanom na 6-nanometarskom proizvodnom procesu, osigurava nesmetan rad i povezivanje.

Produženo trajanje baterije i pametno punjenje

Da bi zadovoljio današnji, užurban način života, vivo Y36 ima robusnu bateriju od 5000 mAh, koja obezbeđuje dugotrajno napajanje za neprekidnu upotrebu tokom celog dana. Pored toga, telefon podržava 44W vivo FlashCharge, omogućavajući korisnicima da brzo dopune svoj uređaj i vrate se svojim aktivnostima bez odlaganja; Brzo punjenje od 15 minuta omogućava dopunu od 1 do 29%, a potpuno punjenje traje 73 minuta.

Pametan dizajn i spolja i iznutra

Kompanija vivo ostaje posvećena stvaranju potpuno pouzdanih i izdržljivih uređaja, i vivo Y36 ima elegantan stakleni dizajn na prednjoj i zadnjoj strani telefona. Odlikuje ga 2,5D zakrivljeni oblik koji dodaje dašak elegancije, istovremeno osiguravajući udoban osećaj pri držanju uređaja u ruci. Na zadnjoj strani se nalaze moduli kamere koji podsećaju na klasične filmske kamere, obezbeđujući nostalgičan, starinski šarm.

Takođe vredi napomenuti da je Y36 opremljen senzorom otiska prsta koji je smešten u dugmetu za napajanje, a pored porta za punjenje je 3,5-milimetarski priključak za slušalice, za one koji vole da povežu svoje omiljene slušalice koristeći „pouzdan stari kabl“. Konačno, reč je o Dual-SIM pametnom telefonu sa hibridnim slotom za kartice, koji potrošačima pruža mogućnost da u svom telefonu imaju ili dve SIM kartice, ili jednu SIM karticu i pomenutu microSD memorijsku karticu.

Jasnoća snimaka svakodnevnih trenutaka

Kao što se i očekivalo od vivo pametnih telefona, Y36 ima pametno podešavanje kamere, omogućavajući korisnicima da jasno zabeleže svakodnevne trenutke. Glavna kamera od 50 megapiksela snima detalje i žive boje, uz podršku Bokeh kamere od 2 megapiksela koja pomaže u kreiranju portreta profesionalnog izgleda sa blagim zamućenjem pozadine; Pored toga, makro kamera od 2 megapiksela omogućava fotografisanje objekata izbliza, otkrivajući sitne detalje, a prednja kamera od 16 megapiksela obezbeđuje visokokvalitetne selfije i video pozive.

Poboljšane funkcije fotografije

vivo posvećuje posebnu pažnju obradi slika, omogućavajući korisnicima da poboljšaju svoje fotografije naprednim funkcijama. Da spomenemo samo neke, kao što su profesionalni blic koji obezbeđuje osvetljenje studijskog kvaliteta za portretne snimke, funkciju Portrait Bokeh koja poboljšava prirodno zamućenje pozadine omogućavajući da se subjekti istaknu, i funkciju dvostruke ekspozicije koja kombinuje dve slike u jedinstvenu kompoziciju.

Imersivno vizuelno iskustvo

vivo Y36 ima veliki LED ekran od 6,64 inča, sa FHD+ rezolucijom, koji korisnicima donosi uživanje u oštrim vizuelnim prikazima i živim bojama. Brzina osvežavanja od 90 Hz obezbeđuje nesmetano skrolovanje i animacije, a odnos ekrana i kućišta od 91% maksimizuje oblast gledanja, omogućavajući korisnicima da urone u svoje omiljene filmove, igre i multimedijalne sadržaje.

Da bi upotpunio impresivno vizuelno iskustvo, Y36 je opremljen sertifikovanim High-Resolution zvukom za poboljšani kvalitet zvuka koji doprinosi celokupnom multimedijalnom iskustvu.

Jednostavan za upotrebu, od samog početka

Najnoviji vivo uređaj srednje kategorije pokreće najnoviji vivo Funtouch OS 13 zasnovan na Android 13 operativnom sistemu, koji donosi nesmetano i personalizovano korisničko iskustvo i podršku za omiljene aplikacije i igre. Korisnici takođe, imaju obezbeđeno trogodišnje ažuriranje softvera, uključujući održavanje i bezbednosna ažuriranja, kao i dva velika ažuriranja Android operativnog sistema.

Dostupan u Srbiji od 17. jula 2023. godine

vivo Y36 će biti dostupan u dve boje – elegantnoj Meteor Black ili živopisnoj Vibrant Gold. Obe boje dolaze sa šarama otpornim na otiske prstiju na zadnjem poklopcu, pružajući taktilni izgled i osećaj, a zahvaljujući debljini od 8,07 milimetara i težini od 202 grama, donosi ugodan osećaj u ruci.

Uređaji će biti dostupni od danas, 17. jula kod ovlašćenih vivo partnera u verziji sa 8 GB RAM-a sa 256 GB skladišnog prostora, po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 32.999 RSD. S obzirom da je pružanje odličnog korisničkog iskustva jedan od ključnih prioriteta kompanije vivo, uz uređaj dolazi kao standard 44W vivo FlashCharge punjač, USB A za C kabl, kao i providna zaštitna futrola kao deo pakovanja. Za više informacija o vivo Y36, posetite http://www.vivo.com/rs.

