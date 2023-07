TSMC dostigao 55 procenata uspešnosti proizvodnje 3nm procesora

TSMC je postigao napredak u proizvodnji svojih 3nm CPU-ova, a krajnji cilj kompanije je da unapredi taj proces da bude finansijski isplativ. Zvaničan proces proizvodnje započet je krajem prošle godine, i od tada se kompanija trudi da obezbedi proizvodnju novih A17 Bionic čipova za iPhone 15 Pro, koji će biti lansiran u septembru. Novi izveštaji ukazuju da je uspešnost proizvodnog procesa sada podignut na 55 odsto, što je dobar rezultat, ali ne i dovoljan za uspešnu i isplativu proizvodnju.

Da bi zadržao svog najvećeg kupca, TSMC se dogovorio sa Apple-om da oni plaćaju samo ispravne wafer-e i tako će biti sve dok TSMC ne dostigne uspešnost procesa proizvodnje od oko 70 procenata. To se očekuje da će se desiti sredinom sledeće godine. Inače cena jednog wafer-a se kreće između 16.000 i 17.000 dolara, a na njemu se nalazi oko 620 A17 Bionic čipova. Proizvodnja jednog wafer-a za Apple, od početka do kraja proizvodnog procesa, traje oko četiri meseca.

M3 čipovi, koji se isto proizvode u 3nm procesu su nešto većih dimenzija, pa će njih biti još manje u ponudi. Jedan wafer može da sadrži oko 450 ovih čipova. Pretpostavlja se da će Apple-u, makar u ovom prvom periodu, prioritet biti A17 Bionic čipovi, jer se novi iPhone modeli očekuju za manje od dva meseca. Drugim rečima, M3 čipovi su za sada u drugom planu.

Izveštaji analitičara kažu da će TSMC-a do kraja ove godine pokušati da poboljša procenat ispravnih čipova, kao i da skrati trajanje proizvodnog procesa. U tom cilju TSMC unapređuje svoje proizvodne linije i trenutno čeka novi hardver od ASML-a, kompanije koja proizvodi mašine za izradu wafer-a. Kada sve to bude gotovo i pušteno u proizvodnju, očekuje se da će TSMC biti u stanju da isporuči do 30 procenata više wafer-a.

