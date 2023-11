vivo predstavlja Y17s: Za bezbrižne dane sa stilom

Kompanija vivo predstavila je najnoviji uređaj niže cenovne kategorije koji nastoji da postane idealan izbor za sve one koji traže savršen odnos cene i kvaliteta performansi. Novi vivo Y17s upravo to pruža svojim korisnicima omogućavajući im pouzdanu svakodnevnu upotrebu, podržanu sa 6 GB RAM i 128 GB skladišnog prostora, sa još svetlijim HD+ ekranom i glavnom kamerom od 50 MP. Zahvaljujući svom elegantnom i izdržljivom dizajnu sa IP54 sertifikatom, Y17s je odličan i atraktivan izbor za intezivnu upotrebu tokom čitavog dana.

Y17s pruža izvanredno, smelo i bezbrižno korisničko iskustvo po izuzetno pristupačnoj ceni. U dizajnu ovog novog modela ogleda se posvećenost kompanije vivo da kao standard uvede vrhunske karakteristike i moderan dizajn za uređaje ove kategorije, sa besprekornim i još bržim hardverom, svetlim ekranom i IP54 zaštitom od vode i prašine.

Odlične i svestrane performanse

vivo Y17s je kompaktan pametni telefon koji pruža odlične performanse za svakodnevnu upotrebu. Pokreće ga efikasan MediaTek G85 procesor i poseduje 6 GB RAM koja se dodatno može udvostručiti pomoću Extended RAM 3.0 – inovativnog vivo sistema virtuelne memorije koji već postojeću memoriju proširuje do dodatnih 6 GB, i to iz memorije uređaja za skladištenje, a sve kako bi Y17s radio nesmetano dok obavljate više zadataka ili menjate aplikacije. Predviđeno je da Y17s može imati do čak 128 GB skladišnog prostora, a i to se može proširiti do 1TB putem microSD kartice, kako bi ponudio i više nego dovoljno prostora za čuvanje dragih uspomena i zabeleženih specijalnih momenata.

Svetao i sjajan displej

Bilo da skrolujete po svom telefonu na jakom suncu ili intenzivnom unutrašnjem osvetljenju, Y17s obezbeđuje jasno i lako iskustvo gledanja bez imalo napora za oči, zahvaljujući svom 6,56-inčnom HD+ ekranu visoke osvetljenosti, koji pruža prosečnu osvetljenost od 700 nita. Dodatno, vivo Y17s kreiran je tako da kada nivo ambijentalnog svetla postane intenzivniji, automatski se aktivira režim visoke osvetljenosti, kako bi uređaj korisniku pružio maksimalnu osvetljenost od 840 nita i obezbedio sjajno korisničko iskustvo, čak i u okruženjima sa jarkom svetlošću.

Izdržljiv uređaj svedenog i elegantnog dizajna

Iako pripada porodici uređaja iz pristupačnije cenovne kategorije, Y17s ne pravi kompromise u pogledu stila i dizajna, dok istovremeno pruža izdržljivost koja se lako nosi sa udarcima i nezgodama svakodnevnog života. Ovaj uređaj sadrži i poboljšanu otpornost na prskanje vode i prašinu sa IP54 stepenom zaštite, koji premašuje nivo izdržljivosti obično dostupan po ovoj ceni. Iznenađujuće tanak i lagan, sa debljinom od samo 8,09 mm i težinom od 186 g, i sa prefinjenim zakrivljenim uglovima svog 2,5D dizajna ravnih ivica, elegantni Y17s udobno leži u ruci. Korisnici kojima je stalo do modernog dizajna i estetike, mogu birati između dve opcije živih i elegantnih boja – šumske zelene i svetlucave ljubičaste, koje privlače poglede svojim jedinstvenim stilom!

Zabeležite sve važne trenutke i sačuvajte svoje uspomene zauvek

Bilo da se radi o najnovijem flagship modelu ili telefonu srednjeg ili početnog cenovnog ranga, vivo svojim korisnicima omogućava da sve svoje najdraže momente sačuvaju zauvek u vidu fotografija i snimaka. Y17s demonstrira svoju filozofiju dizajna pod nazivom „kamera pre svega“ izuzetnim sistemom trostrukih kamera koje se kvalitetom ističu u svojoj klasi. Ovaj uređaj poseduje izvanrednu glavnu kameru od 50 MP, koja je napravila jedan veliki korak unapred u poređenju sa kamerom od 13 MP prethodne generacije, i koja beleži detaljne i živopisne slike i snimke svake uspomene. Pored glavne kamere uređaj je opremljen i Bokeh kamerom od 2MP, zahvaljujući kojoj korisnici mogu da naprave portrete baš kao profesionalci, sa skoro pa sanjivim, mekim zamućenjem pozadine. Podržavajući visok kvalitet glavnog senzora od 50 MP, makro kamera od 2 MP obezbeđuje detaljan fokus na male objekte, i to na svega 4 cm udaljenosti, omogućavajući potpuno novu perspektivu.

vivo je najnoviji Y17s uređaj opremio i inovativnim funkcijama softvera za beleženje kreativnih fotografija i portreta kojima ćete se rado vraćati i nakon mnogo godina. Ovo uključuje portretne efekte kao što je Bokeh Flare, koji čini da se glavni subjekat fotografije istakne u odnosu na blago zamućenu pozadinu, kao i funkciju dvostruke ekspozicije koja spaja dve fotografije u prelepu kreativnu kompoziciju.

Dugotrajna baterija i njeno brzo punjenje za zahtevan ritam svakodnevice

Zahvaljujući kapacitetu baterije od 5000 mAh, Y17s lako drži korak sa životnim stilom korisnika – i to ceo dan, svaki dan. Čak i kada se baterija isprazni, zahvaljujući mogućnosti punjenja od 15 W, telefon je u veoma kratkom roku ponovo stoprocentno napunjen. Kao deo vivo posvećenosti pružanju sjajnog korisničkog iskustva od prvog dana, standard je da Y17s dolazi sa punjačem sa USB A za C kablom.

Cena i dostupnost najnovijeg vivo Y17s uređaja

Novi Y17s sa 6GB + 128GB skladišnog prostora, punjačem USB A za C kablom, kao i providnom zaštitnom futrolom, biće dostupan od danas, 24. novembra kod ovlašćenih vivo partnera, po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 19.999 RSD.

