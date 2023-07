vivo V29 Lite: Pametno zaokružen

Više od 54 odsto svih pametnih telefona u Evropi i 62 odsto širom sveta košta manje od 400 evra. U ovoj veoma kompetitivnoj kategoriji uređaja više nema mesta za eksperimentisanje i danas se neretko u njoj mogu naći uređaji s dosta vrhunskih karakteristika

Premda je profit obično mnogo veći od top-modela, proizvođači moraju da se dokažu upravo u kategoriji pristupačnih telefona. Tu dolaze u kontakt s masama kupaca i moraju da odgovore na zahteve većine korisnika. Šta vivo ima da ponudi u ovom cenovnom razredu?

Balans kao imperativ

vivo V29 Lite je interesantan telefon, prilično zaokruženih karakteristika. Bazira se na Snapdragon 695 čipsetu, kao i većina uređaja u ovoj kategoriji, ali vivo se postarao da telefon pruži mnogo više u brojnim detaljima koji život znače. Kineska kompanija je rešila da ubuduće svi telefoni imaju IP rejting otpornosti na vodu i prašinu – tako V29 Lite ima IP54 rejting. Testira se otpornost na padove (32.000 puta), USB konekcija (6000 puta), rad u ekstremnim temperaturama (od -20 do +50 stepeni Celzijusa), baterija se testira na 1000 ciklusa punjenja i pražnjenja, kućište na ogrebotine… sve to garantuje visok nivo kvaliteta samog telefona, uz veoma intrigantan dizajn sa zakrivljenim ekranom i tankim tasterima sa strane, što daje dodatnu notu elegancije kakva se viđa samo u višim kategorijama.

Slično se može reći i za 6.78“ AMOLED ekran, koji radi na dinamičkom osvežavanju do 120 Hz, ima 2160 Hz PWM i sempliranje dodira od 300 Hz. Tipična svetlina je standardnih 500 nita, dok u peak-u ide i do 1300 nita, što je sjajno za letnje dane kada imamo jarko dnevno svetlo. Najzad, koristi se SCHOTT Sensation Up, isto kao i na najskupljoj vivo X90 seriji. Sve u svemu, i po tim pitanjima se telefon jasno izdvaja spram gomile konkurenata, iako se to ne vidi pukim pregledom specifikacija, što toplo pozdravljamo. Još jedna stavka koja podiže upotrebljivost V29 Lite telefona jeste e-SIM podrška, sa do osam profila. Tako kada putujete negde, možete brzo i lako da rezervišete e-SIM lokalnog provajdera i da uživate u brzoj i lako realizovanoj konekciji.

Pomenuti Snapdragon 695 čipset prate 8 GB RAM-a uz 8 GB extended memorije „zahvaćene” od skladišnog prostora. Potonjeg je na raspolaganju 128 GB i ono je UFS 2.2 tipa. Operativni sistem je Android 13, uz najnoviju Funtouch OS 13 iteraciju korisničkog interfejsa. Lako savlada sve vrste izazova, uključujući i igre. Sve u svemu, performanse su sasvim zadovoljavajuće, s jedinim izuzetkom, veštački nametnutim od Qualcomm-a, a to je nemogućnost snimanja 4K videa.

To nas dovodi do kamera, gde je zadržana jednostavna formula. Glavnu kameru od 64 Mp prate dva senzora od po 2 Mp – za bokeh i makro. Nema ultraširokih senzora, ali na pristupačnijim telefonima je on ionako slabijeg kvaliteta, pa je fokus na glavnom senzoru, koji stiže sa faznim autofokusom i stabilizacijom, što nije tako čest slučaj u ovoj kategoriji, te pravi fotografije sasvim pristojnog kvaliteta. Definitivno je fokusiranje pravi potez i donosi kvalitetne rezultate. Prednja kamera od 16 MP takođe donosi dobre selfije. vivo se rešio teardrop zareza iz ranijih modela V-serije, te sada ima klasičnu centralno pozicioniranu prednju kružnicu.

Baterija kapaciteta 5000 mAh bez problema obezbeđuje dan i po do dva korišćenja i prilikom zahtevnije upotrebe. Punjač dobijate u pakovanju, a punjenje se vrši snagom 44 Wh. I ovde je vivo inteligentno postavio algoritam, pa se tako za 15 minuta baterija dopuni do 25 odsto, 30 minuta je potrebno da se dođe do 49 odsto, pa se nakon toga intenzitet smanjuje kako bi se optimizovala dugovečnost baterije – jedan sat za 86 odsto, te 80 minuta za punu bateriju.

Ukupan utisak o vivo V29 Lite telefonu prilično je povoljan. Reč je o veoma dobro zaokruženoj napravi koja nema nekih naročitih slabih tačaka, a upravo tamo gde uređaji ove klase tradicionalno zaostaju, pravi značajan korak napred. Kada to prate dobar kvalitet izrade, dopadljiv dizajn, performanse i generalno dobra upotrebljivost samog uređaja, ostaje da konstatujemo da je obavljen odličan posao.

