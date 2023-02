vivo X90 Pro – Kamera u srcu

Novi vivo X90 Pro predstavlja veoma interesantan uređaj u brojnim aspektima. Jedinstven dizajn, specifično usmerenje, značajan partner, ekskluzivan hardver… Šta nam to donosi najbolje što Evropi nudi trenutno najveće ime kineske smartfon scene?

Nakon prošlogodišnjeg evropskog debija, vivo je rešio da ove godine nastupi nešto ranije, agresivnije, a zašto ne reći i sveobuhvatnije. Receptura je ostala slična. Njihov top-model mobilnog telefona jasno je usmeren prema fotografiji, ali se temi pristupa na nešto drugačiji način, kroz sveobuhvatnu saradnju sa svetskim imenom, kompanijom Zeiss, na polju materijala i softverske optimizacije, tu je i gabaritni jednoinčni Sony senzor, te specijalan vivo V2 čip koji se stara o procesiranjima informacija sa senzora.

Upravo zbog te dominacije kamere (čak i sam telefon zbog velikog kružnog kamera modula pozadi fizički izgleda kao kamera), poći ćemo od tog aspekta. Kamera je dominantna i podređeno joj je sve. X90 Pro koristi veliki, novi jednoinčni Sony IMX989 senzor, ispred koga je specijalna optika koju je podesio i za koju je materijale optimizovao Zeiss. Glavni senzor od 50,3 MP, sem stabilizacije, može da se podiči dual pixel faznim autofokusom, kao i laserskim autofokusom. Telefoto senzor od 50 MP donosi 2x optički zum, baš kao i stabilizaciju i autofokus, dok ultraširoki senzor od 12 MP takođe ima autofokus.

Sem toga, vivo je implementirao vivo V2 čip, koji je razvio sam vivo, a potom u saradnji s kompanijom Zeiss radio na algoritmima i optimizacijama snimanja fotografije i videa. U kompaniji su ponosni na ovu kreaciju, a mi moramo da kažemo da smo impresionirani onim što čitav sistem može da uradi kada se dođe na ivicu mogućnosti. Primera radi, vivo kamera je u stanju da postprocesom obradi krive ivice zgrada na snimcima kako bi fotografije izgledale prirodnije, doradi perspektivu, načini sliku svetlijom i detaljnijom… Čistunci umeju da zameraju na ovakvim stvarima, ali zaista ove opcije imaju svrhu. Ne možete da zažalite kada u mrklom mraku dobijete sliku na kojoj sve izgleda prilično osvetljeno i takva slika će vam sigurno poslužiti mnogo više od slike koja bi bila verna, ali mračna i mutna.

Da li biste verovali ako vam kažemo da su ove dve fotografije napravljene praktično po mrklom mraku? Naše oko, primera radi, jedva razabira klupu ove udaljenosti, ali za kameru to nije problem, jer izvlači neverovatnu količinu detalja iz najmanjeg osvetljenja

Možemo da konstatujemo da se upotreba ogromnog senzora i te kako isplatila, jer fotografije i video koje pravi X90 Pro jesu najbolje na čitavom tržištu, a to nešto govori. Detalja je puno, a i one koje ne vidite izvući će Zeiss algoritmi. Ukoliko želite potpuni realizam, dostupan vam je u okviru Zeiss moda. Ako želite nešto više ili drugačije, i to vam je omogućeno. I rezultat će uvek biti fantastičan. Možda telefoto kamera nije naročito impresivna sa svega 2x zumom, ali će zato ultraširokougaona kamera impresionirati mogućnostima, detaljima, ali i sposobnostima korišćenja u vidu makro kamere. Pohvale možemo uputiti i na račun prednje kamere od 32 MP, koja snima odlične selfije i portrete.

Ne samo lep već i munjevito brz

Telefon veoma lepo leži u ruci i ostavlja utisak kvaliteta. Bočne ivice se savijaju u aluminijumski ram. Koristi se SCHOTT Xensation Up zaštitno staklo. Izbočina kamere je izražena, ali u kutiji dobijate futrolu koja sve to izravnava. Telefon ima interesantne estetske elemente na raznim površinama – metalne trake na kojima je ispisano Professional Photography, Xtreme Imagination, Zeiss logo… IP68 zaštita od vode i prašine se podrazumeva.

AMOLED ekran ovog telefona je veoma lep, a ne samo da podržava 10-bitne boje i HDR10+ već i izuzetnu preciznost boja uz 1300 nita maksimalne osvetljenosti, te 120 Hz osvežavanje. Ekran može automatski spustiti osvežavanje da uštedi bateriju, ali samo do 60 Hz, a ne sve do 1 Hz, kao kod nekih modela. No, vrlo je pogodan za oko jer su implementirane razne tehnologije koje usklađuju sliku i smanjuju fazne interpolacije, pa je dugotrajno korišćenje prijatno i ne prate ga suve ili suzne oči ili preteran zamor. Ispod ekrana je skener otiska prsta – ne tako impozantan i ogroman kao kod prethodnika, te nam pomalo nedostaje opcija direktnog aktiviranja određene aplikacije ukoliko otključavamo telefon pritiskom na tačno određeno mesto, ali negde se moralo naći prostora za ogromni jednoinčni kamera senzor i dodatne čipove.

Kada govorimo o čipovima, vivo X90 Pro telefon koristi novi Mediatek Dimensity 9200, naslednika Dimensity 9000 čipa, koji ostavlja u prašini, zajedno sa Snapdragon 8 Gen 1 čipsetom iz top-modela telefona iz prethodne godine. Razmenjuje udarce sa Snapdragon 8 Gen 2, što je impresivan pokazatelj, posebno jer smo do sada potonji probali samo u Galaxy S23 Ultra modelu u kome je Snapdragon 8 Gen 2 dodatno overklokovan (samo i ekskluzivno za Samsung), tako da je zapravo vrlo realno da u odnosu na standardnu verziju ovog čipseta Dimensity 9200 bude zapravo još brži. Na našem testu se našla verzija sa 12 GB RAM-a i 256 GB skladišnog prostora, pri čemu je potonji USF 4.0 tipa, što znači da donosi dvostruko bolje performanse u odnosu na UFS 3.1. Za grafičke performanse je zadužen Immortalis-G715 MC11 GPU i po tom pitanju možete biti sasvim uvereni da će isporučiti najbolje moguće performanse na današnjim telefonima.

Poslagan kako treba

Telefon koristi Android 13 operativni sistem sa Funtouch 13 korisničkim interfejsom. Nudi veoma širok spektar podešavanja i prilagođavanja, dinamičke efekte, opcije specijalnih prilagođavanja Home Screen-a, kao i Always-On podešavanja, ali sve to uz oslanjanje na čist i pregledan izvorni Android interfejs, koji je očigledno bio uzor.

Android 13 operativni sistem i evropski Funtouch 13 UI

Baterija nije rekorder po pitanju kapaciteta – 4870 mAh. Međutim, za razliku od nekih koji misle da kupci nisu vredni punjača, vivo u pakovanju isporučuje punjač od 120 W, koji će 50 odsto baterije dopuniti za svega osam minuta! Takođe, telefon nudi mogućnost bežičnog punjenja do 50 W, što je sjajna opcija i čini vrednom investiranje u (pogađate, vivo ima baš jedan takav u ponudi) bežični punjač koji upravo tom brzinom očas posla dopunjava telefon ili druge uređaje koji podržavaju bežično punjenje.

Na samom kraju, moramo da se osvrnemo na jedan važan parametar, a to je cena. U moru sveopšteg ruganja kupcima i divljanja cena pod lažnim izgovorom inflacije, čime se zapravo inflacija dodatno podstiče, vivo je rešio da zadrži cenu iz prethodne godine. Štaviše, ove godine će najbrži kupci imati pogodnost da dobiju telefon još jeftinije, što je mnogo bolje od nekakvih poklona koji najčešće obuhvataju nešto što znaju da se neće naročito dobro prodati ili što zaostane na lageru.

U okviru pre-order ponude, najbrži kupci će dobiti čak 20.000 dinara popusta na uređaj, pa ako žele da nabave neki dodatak, ostaće im sasvim dovoljno novca za tako nešto. Osim toga, dobijaju dodatnu godinu garancije na telefon (2+1 godina) i i tri meseca dodatne garancije na lom ekrana. Sve u svemu, ovim se cena dodatno spušta na magičnu granicu od 1000 evra, dok drugi podižu cene na 1500 evra i više. Sami razmislite šta vam je činiti i da li poverenje pokloniti kompaniji koja u eri inflacije cenu održava ili čak spušta, dok je ostali podižu iznad granica onoga što mnogi smatraju uopšte prihvatljivim za kupovinu bilo kakvog telefona.

Sve ovo čini vivo pomalo egzotičnim i ekstravagantnim, ali zapravo vrlo razumnim izborom. Dobićete telefon koji definitivno ima sopstveni karakter, drugačiji je od konkurenata, ima svoju priču i pritom je pristupačniji. Više nego dovoljno za tople preporuke s naše strane.

Korisna adresa: vivo.com/rs

