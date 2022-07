vivo X80 Pro – Zvezda smartfon pozornice

Da li znate koji Android telefon ima najbolju kameru? Odgovor na to pitanje će vas iznenaditi… Imali smo priliku da detaljno testiramo novi vivo X80 Pro koji će istovremeno biti prvi top-model ove kompanije na evropskom tržištu – najzad! Evropa je dobila još jednog ozbiljnog igrača – koliko ozbiljnog, govori činjenica da je reč o broju jedan u Kini.

Kompanija vivo je rešila da ozbiljno nastupi u Evropi, taktikom postepenog uvođenja portfolija na odabranim tržištima, koja se s vremenom zahuktala i sada ćemo konačno dobiti i ono najbolje što ima da ponudi i na evropskom tlu, uključujući i našu zemlju. U Berlinu je održano ekskluzivno predstavljanje novog modela X80 Pro, na čijoj se izradi, baš kao i u prethodnim generacijama najboljih modela, radilo sa čuvenom nemačkom kompanijom Zeiss, specijalistom za optiku. To dovoljno sugeriše na čemu je apsolutni fokus ovog telefona, a to su – kamere. Druga udarna stavka je brzina punjenja, i s tim u vezi, vivo je pripremio posebnu pogodnost u pretprodajnom periodu za srpske kupce, o čemu više informacija možete dobiti pri kraju ovog prikaza.

Ipak, nije sve u kamerama. Za prvi utisak je najvažniji izgled telefona, a tu je vivo uspeo da ponudi nešto neobično i drugačije. Telefon ima svoj karakter, a naglasak je na eleganciji i kvalitetu izrade, s tim što se uspelo da u oba domena ponudi nešto specifično i izgleda drugačije od onoga što se danas uglavnom može naći na tržištu. U ruci deluje veoma luksuzno, posebno imajući u vidu da dolazi s futrolom od veštačke kože. Takođe, ima zakrivljeni ekran koji čini da telefon savršeno leži u ruci, ali i daje notu otmenosti i prefinjene izrade. Za to je zaslužno i Fluorite AG staklo s keramičkom obradom, kao i specifičan nanos na poleđini telefona. Da je reč o top-modelu potvrđuje i IP68 sertifikat o otpornosti na vodu i prašinu.

Lep, brz, raskošan

Ekran je AMOLED tipa, dijagonale 6,78 inča, s osvežavanjem od 120 Hz, te deklarisanom responzivnošću od 300 Hz. Ipak, prvi utisak je da je kompaktniji od većine telefona nominalno iste ili čak manje dijagonale. Utisak nas ne vara, jer je pokrivenost prednje strane ekranom čak 92,22 odsto, pošto je ekran više „razvučen” preko prednje površine telefona. Dobar utisak ostavljaju i stereo-zvučnici, dok 3,5-mm konektora nema.

Performanse su na najvišem nivou, zahvaljujući vrhunskom čipsetu. No, to ima i svoju drugu stranu. Četvoronanometarski Snapdragon 8 Gen 1 je fenomenalno brz čipset, sa sjajnom Adreno 730 grafikom, ali je istovremeno i poznat po tome što se poprilično greje. Ne bi li to predupredio, vivo je implementirao rashladni sistem oslonjen na parnu komoru, ali i dalje se telefon prilično zagreva i tokom intenzivnijih opterećenja ume da „trotluje”. No, ovo je slučaj sa svim telefonima baziranim na ovom hardveru, u ovoj ili onoj meri – vivo se potrudio da takve situacije svede na minimum. Vrhunske performanse su potpomognute prisustvom 12 GB sistemske memorije, kao i brzim UFS 3.1 skladištem od 256 GB.

Neverovatno pogodan u realnom korišćenju

Da neke stvari život znače i da čine daleko bitniju stavku od specifikacija na papiru, vivo je potvrdio putem brojnih softverskih i hardverskih inovacija. S jednom od njih se susrećete prilikom svakog aktiviranja telefona – reč je o velikom 3D ultrasoničnom senzoru za otisak prsta. Šta ga čini drugačijim? To što je oblast prepoznavanja veća čak 11,1 puta u odnosu na tradicionalne optičke senzore za skeniranje prsta!

Fingerprint Quick Action: fantastična mogućnost jedinstvenog skenera otiska prstiju

Ovo rezultuje kraćim operacijama prilikom podešavanja sistema zaštite, bržim i lakšim prepoznavanjem u praksi, ali i mogućnošću da podesite da se, u zavisnosti na koji deo ekrana/senzora stavite prst, automatski pokrene određena aplikacija ili prečica. Tako, primera radi, pritiskom u jednoj oblasti automatski pokrećete pregledač, u drugoj muzički plejer i tako dalje redom, što je fenomenalna opcija u praksi jer do željene stavke dođete za 0,2 sekunde!

Drugi sličan primer je implementacija velikog linearnog X-Axis motora. Reč je o sistemu koji u kombinaciji sa algoritmom koji je razvio vivo omogućava tihu i snažnu vibraciju tokom igranja, koja će dodatno dočaravati intenzitet dešavanja na ekranu, bilo da se vozite, tučete, borite vatrenim oružjem i slično. Osećaj je potpomognut i odličnim stereo-zvučnicima.

Telefon koristi Android 12 operativni sistem sa Funtouch 12 korisničkim interfejsom. On nudi veoma širok spektar podešavanja i prilagođavanja, dinamičke efekte, opcije specijalnih prilagođavanja Home Screen-a, kao i Always-On podešavanja, a tu je i Smart Remote aplikacija za infracrveni port koji se može iskoristiti za upravljanje raznim uređajima, pretvarajući telefon u daljinac. Prisutan je i Ultra Game Mode, koji ima za cilj ne samo optimizaciju performansi već i otklon od svega što bi korisnika moglo ometati u igranju – poruka, obaveštavanja, poziva i slično.

Funtouch 12 interfejs vivo telefona

Još jedan važan aspekat svakodnevne upotrebljivosti jeste baterija. Novi vivo X80 Pro stiže s kapacitetom od 4700 mAh, što ne spada u rekordne, ali mnogo je bitnije koliko je telefon štedljiv (što veoma zavisi od načina na koji se koristi), kao i koliko se brzo može dopuniti. Upravo tu X80 Pro briljira. Telefon podržava 80 W FlashCharge, kao i bežično FlashCharge punjenje od čak 50 W! Takođe, stiže sa punjačem od 80 W u kutiji, a ultrabrzi bežični punjač možete dobiti ukoliko poručite telefon u pretprodaji (ili ga kupiti naknadno). Potonji toplo preporučujemo jer ne samo što brzo puni uređaje već može da služi i kao stalak za telefon koji je nagnut pod uglom od oko 60 stepeni prema korisniku. Ultrabrzim punjenjem se X80 Pro dopunjava do 100% za samo 36 minuta putem žičane, odnosno 50 minuta putem bežične konekcije.

Umetnost fotografije i videa

Stižemo do udarne tačke ovog telefona i odmah da kažemo – da, ovo je telefon s verovatno najnaprednijim kamera sistemom u ovom trenutku, ako ne zbog hardvera, onda svakako zbog brojnih softverskih optimizacija, razvijenih u saradnji sa kompanijom Zeiss. Nemačka korporacija koja poseduje sada već vekovno iskustvo u domenu optike uticala je na sve aspekte razvoja kamera sistema, uključujući čak i Zeiss T* premaz za stakla koji pomaže da se svetlo bolje prelama i upija, te da detekcija boja bude vernija. Istovremeno su razvili niz zanimljivih režima za snimanje, koji su veoma impresivni u praksi.

Sam sistem se bazira na mnoštvu modernih senzora koji svi odreda imaju razne stabilizacije i (nekad i višestruke) moderne sisteme fokusiranja. Glavna kamera od 50 MP ima dvostruki autofokus sistem (fazni, laserski), te optičku stabilizaciju. Potom imamo odličnu ultraširokougaonu kameru od 48 MP sa autofokusom, te dva telefoto senzora. Periskopski telefoto od 8 MP ima fazni autofokus i stabilizaciju, te donosi 5x optički zum, dok „standardni” telefoto od 12 MP ispada sve samo ne standardan – donosi dual pixel fazni autofokus, 2x optički zum, kao i gimbal stabilizaciju, kakvu viđamo na akcionim kamerama. Prednja kamera od 32 MP ima fiksni fokus. Snima sasvim dobre portrete kako noću, tako i danju. Selfijima ćete biti više nego zadovoljni.

Povrh svega toga, vivo je u telefon implementirao svoj vivo V1+ čip, takođe razvijen u saradnji s kompanijom Zeiss, koji poboljšava i optimizuje snimanje fotografija i videa. Fotografije su sjajne i prepune detalja. Video je neverovatno raskošan i živahan, a tome doprinose brojne optimizacije, mogućnosti i zanimljivi modovi snimanja. Verovatno najimpresivniji režim video-snimanja jeste Stabilizacija u krugu od 360 stepeni uz nivelisanje horizonta. Šta to u praksi znači? Možete obrtati telefon oko centralnih osa (npr. kao da ga koristite poput volana), i video će i dalje biti snimljen kao da ste sve vreme mirovali. Zvuči neverovatno, ali je tako.

Primeri noćnih snimaka

Zeiss Cinematic Video Bokeh funkcija stvara ovalni bokeh u standardnom filmskom odnosu 2,39 : 1 pružajući efekat bioskopskog objektiva širokog ekrana. Svi efekti takođe se mogu poboljšati algoritmom za simulaciju kinematografskog sočiva kompanije vivo i tehnologijom dubinske oštrine s dve kamere koja kombinuje renderovanje i obradu odsjaja. Tu su i Zeiss Superb Night Camera i Pure Night View režimi za snimanje u mračnim uslovima.

Noćni snimak iz ruke: vivo X80 Pro vašeg urednika s lakoćom pretvara u režisera Niskih Strasti

Takođe, vivo koristi AI Perception Engine za poboljšanje verodostojnosti boja, u kombinaciji sa Zeiss Natural Color algoritmom, koji automatski optimizuje ekspoziciju i balans bele boje. Camera Panning funkcija prati pokrete, s ciljem da smanji zamućenje uzrokovano pokretima i drhtanjem ruku. Sve ovo rezultuje fantastičnim iskustvom snimanja fotografija i videa.

Najzad, tu je pitanje cene, koja iznosi 139.999 dinara. Ukoliko vas zanima Android telefon s najboljim kamera sistemom i uopšte iskustvom snimanja kako fotografija, tako i videa, u ovom trenutku je to definitivno vivo X80 Pro. Ono što vas može dodatno podstaknuti na kupovinu jeste to što se korisnicima u Srbiji nudi pogodnost za kupovinu uređaja u pretprodajnom periodu koji će trajati od 1. do 15. jula 2022. godine. Kupovinom telefona u promotivnom periodu ostvarujete pravo na poklon u vidu pomenutog bežičnog punjača od 50 W, kao i dodatnu godinu garancije na vaš novi telefon i šest meseci zaštite ekrana od slučajnog loma. Promocija važi za uređaje kupljene kod ovlašćenih vivo partnera Yettel, mts, A1, Tehnomanija, Gigatron, WinWin.

I za nas same je cela situacija pomalo neočekivana. Iako je vivo prisutan već neko vreme, na lokalno, pa i evropsko tržište plasirao je pre svega pristupačnije serije. Ovom prilikom je svima demonstrirao kako se kreira vrlo jedinstven top-uređaj, koji nudi puno i pride ima sopstveni karakter, što uopšte nije jednostavno, pogotovo u današnje vreme kada imamo utisak da je puno toga već rečeno po pitanju tehnoloških pomaka. Sada vidimo da nije nemoguće.

Korisna adresa: vivo.com/rs

Podelite s prijateljima

Tweet