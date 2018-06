Vlada novi menadžer Air Serbia od 2019.

Etihad Airways će u narednim danima objaviti da neće obnoviti menadžerski ugovor sa Air Serbia, koji ističe krajem ove godine, preneo je specijalizovani portal Exyuaviation. To znači da će svi najviši rukovodioci srpsko-arapske aviokompanije biti povučeni, a da će upravljanje Air Serbia-om biće vraćeno u nadležnost Vladi Srbije. Očekuje se da će Etihad zadržati svoj vlasnički udeo od 49% u zajedničkoj kompaniji.

Nakon što su Vlada Srbije i avio-prevoznik iz Emirata sklopili ugovor, po kojem je Etihad postao suvlasnik nekadašnjeg JAT-a, dogovoreno je i da u narednih pet godina firmom, na osnovu menadžmentskog ugovora upravlja Etihad-om. Taj ugovor ističe 1. januara 2019. godine, ako do tada ne bude obnovljen. Međutim, Etihad je već propustio rok u kojem je trebalo da traži produženje ovog ugovora da je to hteo. Istekom ugovora, Air Serbia ostaje bez generalnog direktora, finansijskog i operativnog direktora, kao i drugih rukovodilaca. Povlačenje Etihadovog menadžmenta koincidira sa odlukom da se u januaru vrati upravljanje prihodima i planiranje linija iz Abu Dabija, gde se te odluke sada donose, u Beograd. Ovo može da ukazuje na to da je Etihad još pre nekog vremena odlučio da ne želi više da upravlja Air Serbia-om.

Podsetimo da je kompaniju krajem prošle godine napustio generalni direktor Dane Kondić, koji je Air Serbia-om upravljao od njenog osnivanja, a da je prethodno iz Etihada praktično oteran dugogodišnji direktor James Hogan, kreator neuspešne strategije ulaska u posrnule evropske avio-kompanije. Air Serbia je već duže vreme na oštroj silaznoj putanji, uz velike gubitke koje pokrivaju državne subvencije, snižavanje kvaliteta usluga (bez hrane i pića u osnovnim tarifama) i tiho otkazivanje narudžbine 10 novih aviona Airbus A320NEO, koji su pre par godina gromoglasno najavljivani.

