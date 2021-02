Voyager Golden Records: Svemirska vremenska kapsula

Budućnost je uvek neizvesna, pa niko ne može da zna šta će se dogoditi sutra. Situacija malo drugačija za dva najpoznatija artefakta koje je čovek poslao u kosmos, budući da eksperti mogu da izračunaju kuda putuje poruka puštena u kosmos.

Radi se o “Golden Records”, dve gramofonske ploče koje su uz pomoć Voyager letelica krenule u daleki kosmos 1977. godine. Na njima su zvukovi koji bi trebalo da ilustruju kako zvuči život na Zemlji. U pitanju je svojevrsna vremenska kapsula, u kojoj je 115 fotografija, te čujni tragovi koji se kreću od pesme ptica i kitova, do pozdrava na 55 jezika. Iako se očekuje da se u narednih par godina izgubi veza sa letelicama, ploče će ostati, a sve je više onih koji imaju teorije o tome kuda će se kretati.

Holandsku naučnik Nick Oberg na primer predviđa daleko u budućnost, toliko daleko da pretpostavlja da će ploče plutati kroz svemir i mnogo nakon što čovečanstvo nestane, ili se transformiše u nešto potpuno drugačije. Predviđanja su nastala uz pomoć podataka iz Evropske svemirske agencije, a prvi veliki događaj za Voyager letelice očekuje se za tek neverovatnih 20 hiljada godina, kada će jedna, ili obe, proći kroz Ortov oblak (Oort cloud) – sferni oblak kometa koji se nalazi na spoljnoj granici Sunčevog sistema. Na toj tački će se oprostiti od našeg solarnog sistema, te će početi da preovlađuju gravitacione sile drugih zvezda.

Proći će još 10 hiljada godina (dakle 30 hiljada godina od sadašnjeg trenutka) od izlaska iz solarnog sistema dok Voyager ne stigne do prve „vanzemaljske zvezde“ – crvenog patuljka po imenu Ross 248. Predviđanja idu još dalje, pa će, kako tvrde eksperti, Voyager letelice (naravno, ako ih nešto do tada ne uništi) za 500 miliona i dalje biti na putu. Ploče su napravljene tako da mogu da potraju do milijardu godina u kosmosu (tako se bar predviđa), a Oberg tvrdi da je moguće da će preživeti preko pet milijardi godina.

