Vrednost kriptovaluta na dan 18.7.2018.

Cena bitcoina je juče uveče za 30 minuta porasla za 10%, nakon što je doživela značajan porast u svom obimu. U periodu od jednog sata cena bitcoina, Bitcoin Casha, ethera, Ripplea i EOS-a porasla je za 6 do 10%, pošto je procena tržišta kriptovaluta porasla na 292 milijarde dolara sa 272 milijarde dolara, čime je skočila za više od 20 milijardi dolara. Neočekivani korektivni rast dogodio se u večernjim časovima 17. jula, gurajući cenu velikih digitalnih sredstava da se kreću nagore. Bitcoin i EOS imali su najbolje performanse od svih glavnih kriptovaluta, koje se u kratkom vremenskom periodu povećane za skoro 10%. Optimističan razvoj na vodećim tržištima kriptovaluta, uključujući SAD, Japan i Južnu Koreju, nije bio odraz kripto-tržišta tokom protekle dve sedmice, a nedavni rast mogao bi da prikazuje napredak koje je tržište videlo u smislu regulacije, usvajanja, i opštu potrošačku potražnju. Poslednji put kada je BTC bio u ovakvoj situaciji bilo je 9. aprila, kada je cena BTC-a porasla sa 6.900 dolara na 8.000 dolara, u roku od 30 minuta. Na kraju, oporavak od 6.900 do 8.000 dolara je doveo cenu BTC-a da testira vrednost od 10.000 dolara. Ako cena bitcoina preraste nivo od 8.000 dolara, možda će moći da izvede isti pokret koji je doživeo 9. aprila i potencijalno testira nivo podrške od 10.000 dolara. Međutim, ako bitcoin ostane stabilan u regionu od 7.400 dolara, mogao bi da pokuša da dođe do glavnih nivoa podrške između 8.000 i 9.000 dolara u predstojećoj sedmici, piše CCN. Jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 6.347,4 dolara, dok današnja vrednost na otvaranju iznosi 7.426,89 dolara.

Došlo je do dodatnih dobitaka za ETH/USD iznad jučerašnjeg visokog iznosa od 476,98 dolara. Par je trgovao iznad nivoa od 480 dolara i formirao novi nedeljni maksimum od 482.01 dolara pre početka korekcije nadole. Na 6-satnom grafikonu ETH/USD vidi se trenutni talas korekcije. Par se trgao iznad ključnog otpora na 476 dolara i 76,4% Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg pada sa 495,49 dolara na 418,40 dolara. Međutim, cena Ethera se suočila sa snažnim otporom u odnosu na prethodne visoke vrednosti nastale između 2. i 10. jula. Kao rezultat, visoka vrednost je formiran na 482.01 dolara, a cena je počela kratkoročnu korekciju nadole. Čini se da je Ether formirao kratkoročni vrh iznad 480 dolara, ali će trenutna korekcija najverovatnije pronaći kupce i u padovima. Mnoge podrške su se formirale, počevši od trend linije rasta na 465 dolara na 2-časovnom grafikonu ETH/USD. Ispod trend linije, postoji horizontalna podrška od 455 dolara, a potom sledeća trend linija i ključna podrška od 450 dolara (prethodni otpori). Zbog toga, ether će i u padu prema 450 dolara verovatno izazvati snažno kupovno interesovanje. Srednjoročna slika za ETH/USD je uglavnom pozitivna, jer se par razvija iznad svojih pokretnih prosečnih vrednosti. Početni otpor čeka na 475 dolara, a potom 482 dolara, iznad čega će se najverovatnije povećati volumen rasta. Najznačajniji otpor za sledeći veliki pokret je u blizini 495-500 dolara, piše Ethnews. Juče je novčić na otvaranju iznosio 450,20 dolara, dok danas ethereum otvara sa vrednošću od 502,35 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0599 18.7.2018. Švajcarska CHF 101,2173 18.7.2018. SAD USD 101,3825 18.7.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 7.426,89 18.7.2018. Internet ETH 502,35 18.7.2018. Izvor: www.coinmarketcap.com

