Vrednost kriptovaluta na dan 2.5.2018.

Bitcoin je pao za oko 400 dolara, a juče u toku dana je trgovao sa 8.900 dolara. Juče smo pisali o potencijalnom otporu između raspona od 9.000 do 9.300 dolara, i sada špekulacije prelaze u stvarnost, mada nije jasno da li će valuta da ostane na tom nivou neki duži period. Pre pada došlo je do zabrane trgovanja bitcoin-om u Iranu. Zemlja je dugo širila strahove i sve veću zabrinutost zbog pranja novca, nestabilnosti i gubitka novčanih sredstava investitora, a sada se čini da su strahovi postali nepodnošljivi. Trgovina kriptovalutama – pretežno bitcoin trgovina – u Iranu je ranije ove sedmice zaustavljena, a sada država izdaje sopstveni virtuelni novčić kako bi pomogao jačanju ekonomije zemlje. Dobra vest je da je bitcoin predviđen da preživi ovaj pad i kreće se putem ka 12.000 dolara do leta. To je prvi cilj novčića na putu ka višim rekordnim cenama, iako se čini da te rekordne cene zavise od spoljnih faktora. Za sada valuta nastavlja da reaguje na pretežno pozitivan način na trendove, vesti i političke podatke, ali se upozoravaju investitori da ostanu oprezni. Trenutno, podrška iznosi 6.000 dolara, čime se poništavaju svi ciljevi opadanja. Međutim, očekuje se kretanje na dole u budućnosti bitcoin-a, iako se to ne može odmah očekivati. U stvari, bitcoin bi mogao da poraste do 13.000 dolara nakon što je skočio na 12.000 dolara, nakon čega sledi 15.000 dolara i 16.000 dolara, respektivno. Uprkos ovome, reakcije na kriptovalute i ishode koje one predstavljaju ostaju relativno pomešane. Novi izveštaj iz Hong Konga, na primer, navodi faktor rizika sa kriptovalutama kao „osrednji“, rekavši da, iako postoji volatilnost, obrasci rasta i finansijski kriminal oni nisu dovoljno jaki da povećaju nivo rizika u regionu, piše Merkle. Prekjuče je vrednost bitcoin-a na otvaranju bila 9.411,1 dolara, a juče je otvorio sa 9.235,7 dolara. Danas je njegova vrednost na otvaranju XXX dolara.

Cena ethereum-a je u utorak zabeležila gubitke negde oko 2,5%, što je nastavilo blagu performansu za ovu nedelju do sada. Što se tiče ponašanja cene juče u toku popodneva, ona je ostala u režimu konsolidacije, sa obzirom na veliki rast od 90% koji je zabeležen u roku od nešto više od tri nedelje. Pošto pokušava da se povuče iznad dugoročne linije rastućeg trenda, ETH/USD je teško da nastavi čvrstu tačku u kretanju naviše. Inicijalna linija trenda bila je snažna podrška tokom svog puta od sredine 2017. do januara 2018. ETH/USD u dnevnom vremenskom periodu ostaje u trendu rasta za sada. Međutim, neke ranjivosti mogu se videti u kratkoročnom periodu, a podrška od 638 dolara bi trebalo da raskrči put rastu. Ovo bi moglo da dovede da cena vrati skorašnja oporavak u protekle 3 nedelje. Otpor se vidi na 708 dolara, a onda kao što je već pomenuto, odmah iznad linije uzlaznog trenda, praćenje od 735 dolara, piše FXStret. Prekjuče je vrednost ethereuma iznosila 689,40 dolara, a juče je ethereum otvorio berzu vrednošću 679,45 dolara. Danas njegova vrednost na otvaranju iznosi 667,53 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1748 2.5.2018. Švajcarska CHF 98,5940 2.5.2018. SAD USD 97,4236 2.5.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 9.057,7 2.5.2018. Internet ETH 667,53 2.5.2018. Izvor: www.cex.io

