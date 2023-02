Western Digital počeo prodaju eksternog HDD storage sistema kapaciteta 44 TB

Već nekoliko godina, popularnost klasičnih hard diskova opada, dok SSD-ovi postaju sve češći izbor korisnika, prvenstveno zbog veće brzine i otpornosti. Ali, kada je kapacitet u pitanju, kao i odnos cene po gigabajtu, onda HDD-ovi i dalje imaju primat. Upravo u tom segmentu tržišta zapaženo mesto drži Western Digital, sa svojim eksternim storage sistemima.

Ova kompanija je najavila početak prodaje My Book i My Book Duo eksternih storage sistema većih kapaciteta, zasnovanih na hard diskovima. U pitanju su varijante od 22 TB i 44 TB, što ih čini malim eksternim kućnim i kancelarijskim storage sistemima najvećeg kapaciteta koje je kompanija ikad ponudila.

Ciljna grupa za ove uređaje su korisnici kojima je prioritet kapacitet, a ne brzina. Sastoje se od jednog 3.5“-nog hard diska kapaciteta 22 TB (My Book), ili dva diska postavljenih u RAID 0 konfiguraciji (My Book Duo). Naravno, ukoliko je bitna i sigurnost, konfiguracija može da se softverski prebaci u RAID 1 sistem. My Book Duo se već prodaje u različitim kapacitetima, od 16 TB do 36 TB, pa je novi model samo proširenje njihove ponude. Svi modeli imaju USB-C port koji podržava brzine do 5 Gbps, kao i dva USB-A porta.

My Book u maloprodaji košta 600 dolara, dok My Book Duo ima cenu od 1.500 dolara. Iako ove cene deluju veoma visoke, ako ih uporedimo sa WD-ovim eksternim sistemom najvećeg kapaciteta (32 TB) zasnovanim na SSD-ovima, koji košta 7.500 dolara, jasno je da My Book i My Book Duo u tom kontekstu predstavljaju izuzetno povoljnu kupovinu.

Izvor: ArsTechnica

