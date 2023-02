Standardizacija punjača za električna vozila

Američka Vlada je objavila da će investirati 7.5 milijardi dolara da se do 2030. godine na putevima širom države postavi 500.000 električnih punjača. Kao deo te objave bila je i vest da se Tesla obavezala da će na svojih 7.500 punjača do kraja 2024. godine dozvoliti punjenje električnih vozila drugih proizvođača.

Prvi put, Tesla je to najavila 2021. godine, kada je rečeno da će svoj Supercharger program učitini „otvorenim“. Trenutno je u toku pilot program koji je pokrenut u 16 evropskih država, a kako stoje stvari, uskoro će biti dostupan i u SAD-u. Od pomenutih 7.500 punjača u SAD-u, 3.500 će biti novi i postojeći superpunjači snage 250 kW, koji će biti raspoređeni po glavnim koridorima. Ostali punjači snage 22 kW, nalaziće se pored restorana i hotela, kao i u drugim urbanim sredinama. Kompanija se obavezala i da će utrostručiti broj svojih superpunjača.

Da bi dobile deo od pomenutih 7.5 milijardi dolara, kompanije koje proizvode EV punjače moraće da prihvate Combined Charging System (CCS). To je već dominantan sistem u SAD-u, koji omogućava brzo i jednostavno plaćanje punjenja preko aplikacije na telefonu. Ideja koja stoji iza ovoga je da se napravi standard i ujednače cene punjenja, tako da svi vozači električnih vozila mogu da budu sigurni da će moći da ih napune na bilo kojoj pumpi širom SAD-a. Tesla koristi sopstveni sistem punjenja, ali se kompanija obavezala da će na punjačima podržati i CCS standard.

Pored Tesle, i drugi proizvođači EV automobila, kao i specijalizovani proizvođači EV punjača, takođe su se obavezali da će podržati pomenuti standard. To znači da će do uskoro biti više od 100.000 javnih EV punjača usklađenih sa CCS-om. GM je najavio da će instalirati 40.000 Level 2 stanica za punjenje u SAD-u i Kanadi u okviru svoje Ultium Charge 360 mreži. Pored toga, u saradnji sa Pilot Company i EVgo instaliraće i 2.000 brzih punjača (350 kW) na glavnim putnim pravcima. Ford, će do početka sledeće godine instalirati 1.920 brzih punjača kod svojih dilera.

Inače, trenutno je u SAD-u instalirano više od 130.000 javnih EV punjača, koji servisiraju više od tri miliona električnih vozila.

Izvor: Engadget

