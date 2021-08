WhatsApp čini važnu promenu na iPhone i Android uređajima

WhatsApp preispituje način na koji postupa sa arhiviranim razgovorima.

WhatsApp je promenio način na koji arhivirani razgovori funkcionišu na iPhone-u i Android-u

Kako trenutno stoje stvari, korisnici WhatsApp-a mogu arhivirati neželjene razgovore i grupne četove kako bi ih uklonili sa glavne liste koja se pojavljuje kada učitate aplikaciju. Ovo održava sve malo urednijim, ali to je sve – čim primite novu poruku u arhivirani chat, on se ponovo pojavljuje na vrhu Chats taba. Ako pokušavate da se sakrijete od dosadnog grupnog četa sa komšijama u vašoj ulici, na primer – to nije idealno. Srećom, to će se sve promeniti.

Najpopularnija platforma za razmenu poruka na svetu predstavlja novu funkciju koja će arhivirane razgovore držati bezbedno spremljene u Archived Chats folderu – čak i ako neko pošalje novu poruku. Ako odlučite da je vreme za oživljavanje bilo kakvih grupnih četova ili razgovora jedan-na-jedan iz Archived Chats foldera, moraćete da ga ručno učinite vidljivim.

Podrazumevano, WhatsApp će sada bezbedno čuvati arhivirane razgovore u Archived Chats folderu. Da biste pronašli arhivirane razgovore, moraćete da prevučete nadole listu aktivnih razgovora na Chat tabu. Ovo će otkriti Archived Chats folder. Platforma za razmenu poruka, koja je u vlasništvu i kojom upravlja Facebook, takođe želi da doda mogućnost slanja nekompresovanih fotografija ili video zapisa primaocima.

Trenutno, WhatsApp mnogo umanjuje kvalitet vaših fotografija, kako bi slanje snimaka preko 4G ili 5G mobilnih veza za prenos podataka bilo brže (i jeftinije za one koji nemaju neograničeni mesečni dodatak). Ranije ovog meseca, WhatsApp je redizajnirao interfejs poziva na iPhone-u kako bi olakšao dodavanje dodatnih poziva.

