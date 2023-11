WhatsApp testira funkcionalnost samouništavajuće glasovne poruke

WhatsApp vam konačno daje mogućnost da šaljete glasovne beleške bez brige da će se one snimati ili deliti. Aplikacija za razmenu poruka uvodi funkciju koja vam omogućava da podesite glasovne beleške da ih pregledate jednom, a zatim da se samounište. Sada, zaista je vrlo malo razloga da se bilo ko zove.

Raste popularnost glavosnih poruka i beleški

Nova funkcija funkcioniše slično kao kada postavite fotografiju poslatu preko WhatsApp-a da se vidi samo jednom. Kada snimate glasovnu belešku, videćete broj jedan u krugu. Jednostavno kliknite na to i vaša glasovna beleška će postati jednokratno slušanje. Međutim, ni vi to ne možete ponovo da čujete, pa ako ste neko ko voli zvuk sopstvenog glasa (retko) ili da analizirate sve što ste upravo rekli, možda biste želeli da to preskočite. Takođe se čini da će zvuk biti izgubljen ako vaš primalac slučajno prekine razgovor dok ga sluša.

S obzirom na to da je popularnost glasovnih beleški neverovatno rasla u poslednjih nekoliko godina, ova nova funkcija mogla bi da bude odlična opcija za slanje prijateljima vaše lozinke za strimovanje, informacija o kartici ili samo hladnokrvnih tračeva, a da se to ne pojavi svuda. Mogućnost da se audio poruke podese za jedno slušanje trenutno je u beta testiranju i na Android i na iPhone uređajima, ali bi trebalo da bude predstavljeno većem broju testera u narednim danima.

