Windows u brojkama

Istraživanje koje redovno sprovodi analitičarska kuća Net Applications donelo nam je neke interesantne podatke o Windows operativnom sistemu. Prema njihovim podacima, Windows 7 još uvek pokreće 35.4% PC računara. Međutim, ako se uzmu u obzir samo računari koji rade na Windows-u (a njih je ukupno 88.3%), onda je udeo Windows-a 7 40.1%.

Windows 10 trenutno se nalazi na 45.8% svih PC računara, odnosno na 51.8% računara koji rade pod bilo kojom verzijom Windows-a. Interesantno je da u odnosu na prethodno istraživanje broj Windows 10 zasnovanih računara gotovo da nije porastao (45.7%). Taj podatak je čudan, ako se uzme u obzir da će za nekih šest meseci biti prekinuta podrška za Windows 7.

Odgovor na ovu „anomaliju“ možda leži u tome što Net Applications za analizu upotrebljava podatke koje prikuplja od svojih klijenata. A pošto su u pitanju mahom velike korporacije, poznato je da su one veoma konzervativne po pitanju prelaska na nove verzije operativnog sistema (što zbog troškova, što zbog aplikacija koje možda neće raditi na novom OS-u).

Gledano dugoročnije, Windows 10 je u poslednjih godinu dana pokazao ukupan rast od 24%. Međutim i Windows 7 se dosta dobro drži. On je na mesečnom nivou u tom periodu gubio između 0.25% i 0.53% korisnika. Ako bi se držali ovih vrednosti, u januaru 2020. godine, kada prestane podrška za Windows 7, on će i dalje biti instaliran na 35.7% računara pod Windows OS-om. Ako se uzme u obzir da se radi uglavnom o računarima u velikim poslovnim sistemima, to je veliki broj računara koji će biti potencijalno ugrožen od strane malicioznih napadača.

Za Windows 10 se predviđa da će početkom sledeće godine pokretati oko 58% Windows zasnovanih računara. Za početak 2021. godine očekuje se da će Windows 7 biti na 28.5%, a Windows 10 na 69.5% računara.

Kada su ostali operativni sistemi u pitanju, ovog trenutka macOS nalazi se na 9.2% računara (što je najslabiji rezultat za ovaj OS u poslednjih godinu dana). Računari zasnovani na nekoj od Linux distribucija povećali su udeo u iznosu od 0.2% (ukupno 2.1%), dok je Chrome OS zastupljen na stabilnih 0.4% računara.

