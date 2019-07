Povlači se Harald Krueger, CEO u kompaniji BMW

Kompanija luksuznih automobila, BMW, saopštila je u petak da se Harald Krueger povlači nakon četiri godine na poziciji direktora. Krueger neće tražiti produženje ugovora, koji ističe krajem aprila 2020. godine. Nadzorni odbor kompanije će se baviti pitanjem sukcesije tokom sastanka 18. jula, a Krueger će ostati u svom poslu dok se ne donese odluka. U nagađanjima najčešće se spominje ime Klaus Froehlich-a, člana izvršnog odbora nadležnog za razvoj, i Oliver Zipse-a, direktora proizvodnje.

Krueger je radio u nemačkom gigantu auto-industrije skoro tri decenije, i to više od deset godina u izvršnom odboru. Zahvalio se zaposlenima na njihovim naporima u izjavi, ali je rekao da odlazi kako bi „sledio nove profesionalne izazove“. „Poslednjih godina automobilsku industriju su oblikovale ogromne promene, koje su donele više transformacije nego u prethodnih 30 godina“, rekao je Krueger.

Pedesettrogodišnji Krueger po zanimanju je mašinski inženjer a ušao je u izvršni odbor BMW-a 2003. godine kao šef kadrovske službe. Nakon toga bio je direktor brendova Mini i Rolls-Royce. Dužnost izvršnog direktora preuzeo je u maju 2015. godine a nekoliko meseci kasnije kolabirao je tokom prezentacije na Frankfurtskom automobilskom sajmu, što je pokrenulo nagađanja da ima zdravstvenih problema.

Juče je izjavio da aktualna previranja u automobilskom sektoru „zahtevaju ogromne napore od svakog zaposlenog“. U poslednje vreme je često bio na meti kritika zbog strategije prelaska na električna vozila. BMW je prošlog meseca postavio cilj da kompanija ima 25 električnih automobila do 2023. godine, dve godine pre roka. Rečeno je da očekuje da će se prodaja električnih vozila udvostručiti do 2021. godine. Ipak, kompanija je do sada imala oprezan pristup potpuno električnim automobilima, te se fokusirala na plug-in hibride.

