WinWin i Emmi prestali sa radom

Kompanija Tehnomanija donela je važnu odluku vezanu za svoje brendove WinWin i Emmi. Podsetimo, Tehnomanija je preuzela WinWin 2019. godine, a sa njim i njegov brend Emmi.

Fokusiranje na jedan brend

U saopštenjima vrlo slične sadržine koje je objavljeno na WinWin i Emmi sajtovima, navodi se da je cilj ovog poteza fokusiranje na jedan brend kako bi se kupcima pružilo bolje iskustvo kupovine.

Emmi platforma je prestala sa radom 1. jula, dok je WinWin prestao sa radom 5. jula. Brend koji će ubuduće poslovati kroz maloprodajnu mrežu i online platformu je Tehnomanija. Navodi se da će porudžbine biti dostavljene u dogovorenom roku, a da potrošačka prava i garancije mogu biti ostvarene putem kontakt centra, mejla ili u bilo kojoj Tehnomanija radnji.

Evo kompletnog saopštenja na WinWin sajtu:

Kompanija Tehnomanija donela je odluku da od 05.07. sajt WinWin prestaje sa radom, a mreža WinWin prodavnica nastaviće da posluje pod imenom Tehnomanija.

Cilj nam je da imamo jedinstvenu mrežu maloprodaje i jedinstveno mesto za online kupovinu u okvirima jednog brenda.

Fokusiranje na jedan brend omogućiće nam da vama, našim kupcima, pružimo bolje iskustvo kupovine.

Ova promena unutar same kompanije neće ni na koji način nepovoljno uticati na postojeće porudžbine i obaveze koje imamo prema vama, našim potrošačima:

Sve što ste poručili i kupili na WinWin sajtu biće vam dostavljeno u dogovorenom roku.

Sva vaša potrošačka prava možete da ostvarite kao i do sada putem kontakt centra, mejla ili u bilo kojoj Tehnomanija radnji.

Za sva dodatna pitanja se možete obratiti Kontakt centru na broj 011 30 30 003 i to radnim danima od 08 do 21 čas, a subotom i nedeljom od 09 do 21 čas, ili na mail adresu prodaja@tehnomanija.rs.

Hvala na razumevanju.

Evo kompletnog saopštenja na Emmi sajtu:

Kompanija Tehnomanija donela je odluku da Emmi platforma od 01.07. prestaje sa radom.

Ova promena unutar same kompanije neće ni na koji način nepovoljno uticati na postojeće porudžbine i obaveze koje imamo prema vama, našim potrošačima.

Brend koji će ubuduće poslovati kroz maloprodajnu mrežu i online platformu je Tehnomanija.

Za sva dodatna pitanja se možete obratiti Kontakt centru na broj 011 30 30 003 i to radnim danima od 08 do 21 čas, a subotom i nedeljom od 09 do 21 čas, ili na mail adresu prodaja@tehnomanija.rs.

Hvala na razumevanju.

