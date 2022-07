ASUS predstavio ROG Phone 6 i ROG Phone 6 Pro telefone

ASUS Republic of Gamers (ROG) je održao ROG Phone 6: For Those Who Dare virtuelan događaj na kome je predstavio novu ROG Phone 6 seriju gejming pametnih telefona, zajedno sa novim modelima ROG Cetra True Wireless gejming slušalica i ROG Delta slušalicama za igranje, te kolekciju dodataka za ROG Phone 6.

Nova serija se sastoji od ROG Phone 6 i ROG Phone 6 Pro modela. Pokreće ih najnovija vodeća Snapdragon® 8+ Gen 1 mobilna platforma, sa radnim taktom procesora do 3,2 GHz, imaju do 18 GB LPDDR5 RAM-a i do 512 GB skladišnog prostora. Nadograđen sistem hlađenja GameCool 6 sadrži novu tehnologiju hlađenja procesora od 360° kako bi se oslobodile maksimalne trajne performanse. Velika baterija kapaciteta 6000 mAh omogućava duge sesije igaranja.

Vrhunski vizuelni prikaz isporučuje 6,78-inčni Samsung AMOLED HDR10+ ekran koji koristi ekskluzivnu ROG tehnologiju podešavanja kako bi postigao brzinu osvežavanja od 165 Hz, vodeću stopu uzorkovanja dodira od 720 Hz i ultra-nisku latenciju dodira od 23 ms. Novu seriju prati čitav niz ekskluzivnih dodataka za ROG Phone 6, uključujući novi AeroActive Cooler 6 i ROG Phone 6 Glass Screen Protector.

Za potpuno iskustvo igranja ROG Phone 6 predstavljeno je nekoliko igračkih slušalica, uključujući novi ROG Cetra True Wireless Pro dual-mode žičani/bežični model koji sadrži ESS Quad DAC i AI mikrofon za poništavanje buke. Za detaljan i realističan zvuk u slušalicama, ROG Delta S Wireless — prve ROG bežične slušalice za igre u dva režima — i lagane ROG Delta S Core slušalice od 270 grama.

ROG Phone 6 i ROG Phone 6 Pro: nepobediva snaga i vrhunske specifikacije

ROG Phone 6 pokreće najnovija Snapdragon® 8+ Gen 1 mobilna platforma. Snapdragon 8+ Gen 1 nudi poboljšano igračko iskustvo uz poboljšani Qualcomm® Adreno™ GPU — pružajući više od 50% poboljšanja performansi u poređenju sa Snapdragon 888 koji je pokretao ROG Phone 5. Uređaj podržava do 18 GB LPDDR5 RAM-a i do 512 GB skladišnog prostora, za najpouzdanije i najstabilnije iskustvo igranja. Nadograđen sistem hlađenja GameCool 6 uključuje tehnologiju hlađenja CPU-a od 360°, 30% veću parnu komoru i 85% veće grafitne ploče, zajedno sa dizajnom centralnog procesora za povećanje disipacije toplote iz jezgra.

ROG Phone 6 omogućava igračima da putem Armoury Crate softvera podese podešavanja performansi za različite igre, dajući im konkurentsku prednost u raznim scenarijima igara. Za ultra-glatke i ultra-odzivne igre, ROG Phone 6 serija je opremljena 6,78-inčnim AMOLED HDR10+ ekranom od 165 Hz sa vodećom stopom uzorkovanja dodira od 720 Hz. Ovaj ekran se može podesiti da radi na 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz ili 165 Hz za neuporedivo iskustvo igranja. Vrhunski vizuelni prikazi su podešeni u saradnji sa vodećom kompanijom za vizuelnu obradu PixelWorks® za svetsku tačnost boja.

Za još naprednije mogućnosti kontrole, AirTrigger 6 je značajno unapređen. Ultrazvučni senzori u potpunosti podržavaju različite pokrete, uključujući nove funkcije kao što su Dual Action, Press and Lift, i Giroscope Aiming. GameFX audio sistem na ROG Phone 6 ima simetrične duple zvučnike sa sedam magneta za zaista uravnotežene stereo zvučne efekte, a tu je i zgodan priključak za slušalice od 3,5 mm. Zvuk je optimizovan u saradnji sa švedskim pionirom digitalnog zvuka Dirac-om, čineći da ROG Phone 6 bude retka zver, telefon za igre sa zaista impresivnim kvalitetom zvuka. ROG Phone 6 poseduje Dirac Virtuo™ rešenje za prostorni zvuk, koje koristi patentirane algoritme da omogući impresivan stereo zvuk iz ugrađenih zvučnika pametnog telefona, dok istovremeno poboljšava ukupni kvalitet zvuka zvučnika. Tehnologija Snapdragon Sound™ na ROG Phone 6 obezbeđuje obradu sa super malom latencijom za igranje igara bez kašnjenja i striming muzike bez gubitaka, tako da igrači mogu da čuju svaki detalj svoje muzike tačno onako kako je umetnik nameravao.

Velika baterija od 6000 mAh ima napredne funkcije za održavanje baterije za bolje performanse baterije i produženi životni vek, a tu je i 65-W HyperCharge adapter za brzo punjenje. ROG Phone 6 serija je sada opremljena sistemom sa tri kamere koji sadrži vodeću Sony® IMX766 glavnu širokougaonu kameru od 50 MP sa poboljšanim kvalitetom slike i HDR obradom, ultraširoku drugu kameru od 13 MP i makro kameru. Poboljšane softverske funkcije uključuju HDR10+ video režim, a tu je i prednja kamera od 12 MP za visokokvalitetne grupne selfije i video snimke.

ROG Phone 6 je dostupan u Phantom crnoj i Storm beloj boji, a opremljen je Aura RGB osvetljenjem na zadnjoj strani, do 16 GB LPDDR5 RAM-a i do 512 GB prostora za skladištenje. ROG Phone 6 Pro je dostupan isključivo u Storm beloj boji i ima ROG Vision mini ekran u boji na zadnjoj strani, 18 GB LPDDR5 RAM memorije i 512 GB skladišnog prostora.

Široka paleta dodatne opreme

Ekosistem modularnih dodataka omogućava igračima da optimizuju svoje iskustvo igranja na ROG Phone 6 seriji. Dodatna oprema uključuje AeroActive Cooler 6, ROG Kunai 3 Gamepad za ROG Phone 6, ROG Phone 6 staklo za zaštitu ekrana, futrole i još mnogo toga. AeroActive Cooler 6 sa kopčom ima termoelektrični hladnjak sa veštačkom inteligencijom i ventilator koji obezbeđuje povećan protok vazduha za hlađenje direktno do vrućih tačaka na zadnjem poklopcu ROG Phone 6 telefona. Rezultat je da može da snizi temperaturu površine do neverovatnih 25°C. AeroActive Cooler 6 takođe dodaje četiri dodatna fizička dugmeta kako bi omogućila istinsko iskustvo kontrole poput konzole.

Cena i dostupnost

Ekskluzivno od domaće ASUS kancelarije smo saznali da se ROG Phone 6 telefon u Srbiji očekuje početkom avgusta, odnosno za oko mesec dana. Njegova cena bi trebala da iznosi oko 142 hiljade dinara, ali ove informacije treba uzeti s rezervom, jer će se više znati u narednim nedeljama.

