WMF: Suzana Vasiljević o saradnji sa predsednikom Vučićem

Ostala su još dva dana do početka 11. Weekend media Festivala koji će se održati u Tvornici duhana u Rovinju od 20. do 23. avgusta. Ovaj festival jedan je od najvećih događaja u jugoistočnoj Evropi u oblasti medijske industrije. Ovu godinu obeležiće nove dvorane, formati, kao i zanimljivi predavači koji će na brojnim panelima inspirisati preko pet hiljada učesnika.

Među brojnim panelima ističe se West Wing – kako savetovati predsednika. Učesnici će ovom prilikom saznati sa kojim izazovima se susreću savetnici premijera i predsednika iz regiona. Sloveniju će predstavljati Stojan Pelko, bivši savetnik Samuela Žbogara, dok će o saradnji sa predsednikom Aleksandrom Vučićem govoriti njegova dugogodišnja saradnica za medije Suzana Vasiljević.

Takođe, u direktnom razgovoru, One on one, sa fudbalskim selektorom Zlatkom Delićem, biće reči o nepoznatim detaljima sa Svetskog Prvenstva u Rusiji i velikom uspehu hrvatske reprezentacije.

Deo programa biće posvećen partnerima festivala iz Francuske i Nemačke. Oni će predstaviti najbolje marketinške, medijske i poslovne prakse. Kristina Amtman i Elza Kombi predstavljaće televizijski kanal Arte, gde će učesnike upoznati sa jednim od pionira digitalnih medija na području kulture i informacija koji je izašao izvan nacionalnih okvira.

Francuski stručnjak za sigurnost i osnivač Qwanta, Erik Leandri, objasniće kako funkcioniše prvi pretraživač koji štiti prava korisnika, dok će vodeća škola animacije Gobelins otkriti tajnu uspeha francuske animacije zaslužne za animirane filmove poput Asteriksa.

