Wonderbox: Avantura i Pixar estetika

Apple Arcade Wonderbox: The Adventure Maker ima sve – i svet po kojem se skače, i avanturu, i akciju, i zagonetke, a sve je fino umotano u estetiku koja liči na Pixar filmiće.

Prilično je očigledno da je nova igra inspirisana Zeldom, tačnije Switch rimejkom iz 2019 – The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Tu su is srca koja život znače, pećine prepune čudovišta, drvena burad koja su spremna za uništavanje, a tu je i heroj s mačem. Zbog toga na Wonderbox gledaju kao na još jedan Zelda klon, ali je ipak više od toga.

Nema ničeg lošeg ni u kloniranju, ako je duplikat zabavan. Wonderbox to jeste. Ispod Zelda pokožice nalazi se novi svet, koji opet liči i na neke druge igre, ali je zabava zagarantovana. Svaka avantura se dešava u posebnoj „kutiji“, koju igrač može da rotira da bi otkrio sve tajne. Na kraju svake misije je Heart of Adventure, svetleće srce kojim se zaključuje poglavlje.

U pitanju je igra koja ima šta da ponudi, a zahvaljujući laganom sadržaju u njoj mogu da uživaju i odrasli i deca.

