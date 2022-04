World of Warcraft: Stiže Wrath of the Lich King

Blizzard je konačno objavio vest da velika Wrath of the Lich King ekspanzija stiže na World of Warcraft Classic.

Zlo se najavljuje na sva zvona, a Lich King se opisuje kao „onaj koji neće da se zaustavi dok ne ugasi sav život u Azerothu“. To znači da The Wrath of the Lich King ekspanzija dodaje novu Death Knight klasu, a dostupna je od 80. nivoa. World of Warcraft Classic pored toga dobija i druga zanimljiva osveženja kojima se raduju svi ozbiljni ljubitelji igre.

Još uvek se ne zna tačan datum, ali se očekuje da Wrath of the Lich King Classic ekspanzija do igrača stigne do kraja 2022. godine. Oni koji bi da saznaju više, te da se prijave za beta verziju, mogu to da učine na wowclassic.blizzard.com.

Izvor: PC Gamer

