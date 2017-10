Xbox hotel za gejmere

Xbox je pronašao način da svojim korisnicima omogući igranje video igara kad god to požele, a u okviru novog Stay N’ Play hotela u kojem će gejmeri moći da iznajme apartmane, te da odspavaju u pauzama između igranja.

Korisnici će moći da izaberu jedan od četiri apartmana tako što prethodno pristupe svom Xbox gamertag nalogu, a u okviru kojeg će im biti dostupna cela selekcija Xbox One X Enhanced igara, te 4K televizija i Dolby Atmos slušalice. Pored toga, moći će da naruče hranu, određene igre, a dobiće i naročito dizajnirane pidžame u kojima će moći da spavaju, te ih ponesu sa sobom kada budu napuštali hotel.

Stay N’ Play će biti smešten u Pirrama parku u Sidneju, a biće otvoren od 3. do 5. novembra. Apartmani su rasprodati nekoliko sati pošto su rezervacije postale dostupne, a oni koji nisu uspeli da dođu do svojih gejmerskih soba, moći će da pokušaju da pronađu mesto u lobiju koji će za posetioce biti otvoren od 8 do 20 časova tokom ova tri dana.

Ovaj hotel je pre svega konstruisan u svrhu promocije Xbox One X konzole, koja izlazi 7. novembra, te još uvek nije poznato da li će nastaviti sa radom i po završetku reklamnog perioda.

Izvor: Mashable

