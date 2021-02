Xbox Series X i Series S nude veći frame rates na starijim igrama

Najnovije Microsoftove konzole, Xbox Series X i Series S kompatibilne su sa velikom bibliotekom igara starije generacije.

Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 i Watch Dogs 2 – prva serija igara sa poboljšanjem

Zahvaljujući novom i moćnom hardveru, kompanija je napomenula da igrači mogu očekivati poboljšanja u vremenu učitavanja, podršku za Quick Resume kao i poboljšane slike, uključujući HDR. Takođe je pomenuto da će starije igre moći da se pokreću sa većim brojem frame-ova u sekundi nego što su prvobitno dizajnirane, s tim što će se u nekim slučajevima broj udvostručiti ili čak učetvorostručiti.

U novom saopštenju, Microsoft je rekao da je tim za backward compatibility konačno završio rad na funkciji FPS Boost. Tim je blisko sarađivao sa programerima kako bi poboljšao iskustvo, istovremeno zadržavajući prvobitnu nameru igre. Microsoft takođe kaže da, iako ova funkcija neće biti dostupna u svim igrama, igrači mogu očekivati da će se mehanizmi igara brže prikazivati za bolje iskustvo. Najavljena je i prva serija igara koja je dobila funkciju FPS Boost. Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 i Watch Dogs 2 od sada mogu imati koristi od nove tehnologije.

Iako New Super Lucky’s Tale može da pokreće do 120 kadrova u sekundi, UFC 4 će moći da postigne brzinu od 60 kadrova u sekundi čak i na manjoj Xbox seriji S. Microsoft će takođe na proleće predstaviti novo ažuriranje koje će dodati novo “Compatibility Options” dugme, koje će igračima omogućiti da omoguće ili onemoguće FPS Boost i funkcije automatskog poboljšanja HDR-a. Takođe će biti dodat novi indikator koji će naglasiti kada igra radi sa FPS Boost. To će biti vidljivo svaki put kada pritisnete Xbox dugme na kontroleru. Očekuje se da će više igara dobiti FPS Boost podršku u narednim mesecima.

