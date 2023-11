Xiaomi 14 Pro ima poboljšanu Leica kameru i titanijumsko kućište

Prošlo je samo mesec dana otkako je Xiaomi predstavio seriju 13T na međunarodnom tržištu, a kompanija već gura više vodećih telefona nazad u Kinu. Nedavno najavljena serija Xiaomi 14 je prvi uređaj koji pokreće navodno kompanijin efikasniji i interoperabilniji HyperOS, koji ima za cilj da premosti jaz između „ljudi, automobila i kuće“.

Ozbiljnija kamera, ozbiljniji telefon

Naravno, ovi telefoni takođe imaju Qualcomm AI-centric Snapdragon 8 Gen 3 procesor koji je lansiran ranije ove nedelje, a bonus je brži Leica Summilux objektiv i plutajuće telefoto sočivo za 14 i 14 Pro, zajedno sa čvrstim „Xiaomi keramičkim staklom“, plus titanijumsko izdanje — bukvalno „još jedna stvar“ na predstavljanju — rezervisana za Pro model.

Počevši od Xiaomi 14, njegov ekran od 6,36 inča ima novi C8 AMOLED displej koji su zajedno razvili proizvođač telefona i TCL CSOT. Ovo nudi u industriji vodeću vrhunsku osvetljenost od 3.000 nita, kao i uobičajenu gustinu piksela od 460 ppi i promenljivu brzinu osvežavanja od 1Hz do 120Hz. Telefon takođe ima bateriju od 4.610 mAh sa brzim žičnim punjenjem od 90w i brzim bežičnim punjenjem od 50w. Što se tiče zvuka, dobijate niz od 4 mikrofona — odličan na papiru kada je u pitanju poništavanje buke za telefonske pozive — i stereo zvučnike sa Dolby Atmos. Ako je vodootpornost (i otpornost na prašinu) obavezna, ne brinite, jer svi telefoni iz ove serije imaju IP68.

Vrhunski Xiaomi 14 Pro izgleda veoma slično, osim svoje veće veličine — to je ekran od 6,73 inča, a unutra je smeštena veća baterija od 4.880 mAh (sa bržim žičnim punjenjem od 120w i isto bežično punjenje od 50w). Nećete to videti, ali takođe je vredno napomenuti da USB 3.2 port 14 Pro nudi neverovatnu brzinu prenosa podataka od 10 Gbps, što je dvostruko brže od onog na 14.

Ako postavite oba modela jedan pored drugog, videćete kako su sve četiri strane obe staklene ploče zakrivljene na Pro, pri čemu gornji panel zadržava izgled ravnog ekrana kako bi se izbeglo izobličenje. Ekran ima 2K (VGHD+) rezoluciju, što je jednako impresivnoj gustini piksela od 522 ppi. Po prvi put, Xiaomi je uzeo stranicu iz Huaveijeve knjige i napravio svoje čvrsto staklo, koje je prikladno nazvano „Xiaomi keramičko staklo“. Ono navodno ima „10 puta veću otpornost na pad i 1,25 puta veću otpornost na ogrebotine“. U stvari, titanijumsko izdanje 14 Pro čak ima obe strane zaštićene ovim specijalnim staklom, pa stoga ima 7g dodatne težine u poređenju sa 223g običnog modela.

Oba modela dolaze sa skupom sličnih kamera, sa glavnim Summilux objektivom koji sadrži novi senzor slike “Light Fusion 900” (50 megapiksela, 1/1,3 inča, 1,2 um, OIS) sa navodno visokim dinamičkim opsegom. Dok glavna kamera Xiaomi 14 ima otvor blende f/1.6, Pro ima varijabilni otvor blende u rasponu od f/1.42 do f/4.0 radi veće mnogostranosti. Po prvi put dobijate isti lebdeći telefoto objektiv (3,2x zum, f/2,0, OIS) na oba modela (umesto samo na Pro), što vam omogućava da lako prelazite između telefoto režima i režima krupnog plana. Za ultraširoko snimanje, to je kamera od 50 megapiksela f/2,2 sa uglom gledanja od 115 stepeni. Za one koje to interesuje, i telefoto kamera i ultraširoka kamera koriste Samsung JN1 senzor.

Xiaomi trenutno prima prednarudžbe za oba modela u Kini. 14 Pro počinje od 4.999 juana (oko 680 dolara) za 12 GB RAM-a sa 256 GB skladišnog prostora, a maksimalna cena iznosi 5.999 juana (oko 820 dolara) sa 16 GB RAM-a i 1 TB prostora za skladištenje. Ako želite titanijumsko izdanje, tu su iste vrhunske specifikacije, ali će vas koštati 6.499 juana (oko 890 dolara). Što se tiče pristupačnijeg Xiaomi 14, on počinje od 3.999 juana (550 dolara) sa 8 GB RAM-a i 256 GB skladišnog prostora, a zatim ide sve do 4.999 juana — što odgovara osnovnom modelu 14 Pro — sa 16 GB RAM-a i 1 TB skladišta. Još uvek nema reči o tome kada očekivati međunarodnu dostupnost, ali s obzirom na obrazac nedavnih Xiaomi-ovih vodećih modela, verovatno je samo pitanje vremena.

