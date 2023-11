Još samo sedam dana do BIZIT 2023 konferencije

Sledeće nedelje, 8. i 9. novembra biće održana deseta jubilarna BIZIT konferencija u Hotelu Jugoslavija. Zahvaljujemo se svima koji su se do sada prijavili, a za one koji nisu imaju samo do petka, 3. novembra do 12h mogućnost da prijavite svoje prisustvo na ovom velikom događaju.

Agenda događaja, učesnici i druge značajne informacije – sve je na sajtu BIZIT-a. U sekciji Blog kriju se odgovori na pitanja o tome zašto je dobro biti na BIZIT-u.

Puno biznis i IT priča od strane vrhunskih stručnjaka iz najvećih ICT kompanija, dobra atmosfera, zabavni sadržaj i puno prilika za druženje i razmenu ideja sa kolegama vas očekuju na BIZIT-u.

Prvog dana govorićemo o data centrima, IT infrastrukturi, multicloud-u, ali i cyber bezbednosti i pametnim gradovima. O mrežnoj opremi i ključnim transformacionim procesima za rad savremenog data centra, njihovoj zaštiti kao i uopšteno o sajber bezbednosti govoriće eminentni stručnjaci iz kompanija Vesimpex, Rittal, Schneider Electric, Enel PS, Vertiv, Konvereks, TRS, Cambium Networks, Aikom, D-Link, Logo, Pulsoc i mnogi drugi.

Posebno mesto u programu prvog dana BIZIT-a zauzeće tema eZdravlja. Nakon uvodnog predavanja pod nazivom „Digitalizacija zdravstvenog sistema“ u kojoj ćemo analizirati stanje eZdravstva u izabranim zemljama i kod nas organizovaće se javna debata pod nazivom „Srbija kula zdravlja“ u kojoj će učestvovati predstavnici kompanija kao što su Roche, MediGroup zdravstveni sistem, Heliant, Galenika, Zajednička advokatska kancelarija Mavrenski i Saradnici – MNA i Schneider Electric.

Drugog dana, 9. novembra, govorićemo o poslovnim rešenjima – ERP, CRM, BPM, WMS, DMS. Na našem tržištu u ponudi je mnoštvo softvera ERP klase, s više od 100 ponuđača koji prodaju i/ ili implementiraju globalna, regionalna ili lokalna ERP rešenja. Svaki od ERP softvera poseduje značajne funkcionalnosti, one rade na različitim sistemima za upravljanje bazama podataka, mogu biti lokalna ili cloud rešenja… Tražimo odgovore na pitanja da li vam je i zbog čega potreban sistem za upravljanje dokumentima, koji tip rešenja je odgovarajući za vaše poslovanje, kako uspešno implementirati CRM, zašto implementacije često ne uspevaju i „ne rade posao“, koje su faze uvođenja ERP rešenja, u čemu se ERP sistemi razlikuju… Eminentni stručnjaci iz kompanija koje se dugi niz godina bave kreiranjem i implementacijom rešenja – AB Soft, GoPro, IIB, Kameleon Solutions, Datalab, Unimaze (koji imaju poslovno rešenje za razmenu e-faktura i e-dokumenata koje proširuje funkcionalnosti ERP rešenja i podiže produktivnost) odgovoriće na mnoga pitanja iz domena izbora i upotrebe poslovnog softvera.

Glavna tema koja zaokružuje sve ove pojedinačne teme na BIZIT konferenciji jeste AI. Celokupan program BIZIT-a biće u znaku veštačke inteligencije jer su mnoge firme, koje će se predstaviti, svoje standardne programe inovirale i inkorporirale AI u svoja rešenja.

Deseti BIZIT trajaće dva dana, tokom kojih će posetioci moći da prate prezentacije govornika, ali i da imaju sastanke „jedan na jedan“ sa učesnicima od kojih iz prve ruke mogu saznati ono što ih interesuje i što je vezano za njihov biznis. Na jubilarnom desetom BIZIT-u osim stručnih prezentacija i panel diskusija puno pažnje smo posvetili tome da se svi prisutni osećaju kao kod kuće. Za početak, akustični duo Imperial Strings, divnom muzikom će oplemeniti svečano otvaranje i zatvaranje konferencije. Posebno zabavno biće druženje sa Urošem Petrovićem koji, kao i prošle godine, samo za učesnike BIZIT-a priprema „vežbe za mozak“, koje će nam probuditi sve vijuge i doneti vredne nagrade. Nakon rada sledi zasluženo opuštanje – na kraju drugog dana konferencije, za sve učesnike biće organizovana velika žurka uz bend Marka Louisa.

Prijavite se, 8. i 9. novembra budite na dobrom mestu. Vidimo se na BIZIT-u!

