Xiaomi promovisao Belu knjigu o klimatskim promenama

U Dubaiju je, tokom najistaknutijeg ovogodišnjeg samita o klimi, kompanija Xiaomi predstavila svoju prvu Belu knjigu o klimatskim akcijama, koja detaljno opisuje sve načine na koje kompanija dolazi do ublažavanja klimatskih promena.

„Xiaomi je uvek bio vođen tehnološkim inovacijama, a naš pristup tranziciji sa nultom emisijom ugljenika se ne razlikuje. Naša nemilosrdna težnja za tehnološkim inovacijama je u srcu zelene transformacije kompanije“, rekao je Alain Lam Sai-wai, potpredsednik i finansijski direktor kompanije. On je dodao i da kroz tehnološke inovacije, Xiaomi nastavlja da unapređuje efikasnost svojih proizvoda i održivost tokom njihovih životnog ciklusa, doprinoseći na taj način ostvarenju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija i preuzimajući odgovornost za planetu.

Dokument detaljno opisuje Xiaomi filozofiju nulte emisije ugljenika, uključujući njegovu upotrebu AioT-a, sa veštačkom inteligencijom za izgradnju zelenih proizvoda i održivih lanaca snabdevanja. Cilj kompanije je da olakša tranziciju sa nultom emisijom ugljenika za industriju i društvo u celini.

Put kompanije Xiaomi do nulte emisije ugljenika, u skladu je sa ISO Net Zero smernicama, širom prihvaćenim alatom za kreatore politike koji teže nultim emisijama gasova staklene bašte. Kompanija je posvećena postizanju neutralnosti ugljenika do 2040. godine u svojim postojećim poslovima.

Xiaomi dekarbonizuje svoje poslovanje poboljšanjem energetske efikasnosti i implementacijom pametnih proizvodnih praksi. Takođe, podstiče svoje partnere da utvrde klimatske ciljeve koji su u skladu sa njegovom posvećenošću neutralnosti ugljenika. Ovo uključuje prelazak na obnovljive izvore energije i povećanje stope korišćenja materijala, recikliranja i ponovne upotrebe. Xiaomi obećava transparentnost, odgovornost i redovne revizije kako bi osigurao napredak u dekarbonizaciji.

Filozofija kompanije bez ugljenika dovela je do toga da svoje proizvode i usluge učini efikasnijim, ekonomičnijim i ekološki čistijim. Takođe koristi tehnologiju veštačke inteligencije u proizvodnji kako bi povećala efikasnost i inovacije. Veštačka inteligencija omogućava kompaniji Xiaomi da potrošačima ponudi održiviji način života. Primera radi, Xiaomi pomaže u smanjenju emisije gasova staklene bašte u domaćinstvu i potrošnji energije korišćenjem rešenja za pametne domove.

Xiaomi AIoT platforma omogućava korisnicima da lakše prate potrošnju električne energije i još efikasnije upravljaju njom. Dodatno, nudi nosive i pokretne uređaje kako bi korisnicima pružio visokokvalitetno iskustvo sa niskim sadržajem ugljenika.

Novonajavljeni pametni ekosistem kompanije „Human x Car x Home“ integriše više od 200 kategorija proizvoda, povezuje 820 miliona uređaja i pokriva više od 95% korisničkih scenarija, kako bi pružio vrhunske performanse uređaja ekosistema kroz jedan integrisani sistem. Xiaomi HiperOS je postavljen da smanji suvišnost sistema, poboljša energetsku efikasnost, smanji elektronski otpad i unapredi globalne ciljeve održive potrošnje.

Pored toga, Xiaomi pojačava napore da unapredi cirkularni model poslovanja. Kompanija je pozvala na niz globalnih inicijativa za održivost, uključujući postavljanje ciljeva nulte emisije, pridruživanje inicijativi GE100%, proširenje programa reciklaže e-otpada i povećanje upotrebe obnovljive energije. Između 2022. i 2026. Xiaomi planira da reciklira ukupno 38.000 tona e-otpada i investira u širok spektar projekata obnovljive energije. Kompanija je posvećena stvaranju neverovatnih proizvoda po korektnim cenama i korišćenju održive tehnologije koja je zelena, inkluzivna i pristupačna.

Xiaomi Bela knjiga o klimatskim akcijama iz 2023. dostupna je ovde.

