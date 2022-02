Xiaomi želi da „napadne“ Apple na polju premium telefona

Osnivač i CEO Xiaomi-ja, Lei Jun, ima za cilj da njegova kompanija postane najveći proizvođač mobilnih telefona u najvišoj klasi na globalnom tržištu. On smatra da je sada pravi trenutak za to, jer je stvorena praznina koju je do skora popunjavao Huawei, pa agresivnim nastupom može da se prisvoji deo tog tržišta.

Napad na Apple

Prethodni cilj je bio da u naredne tri godine Xiaomi postane najveći brend high-end telefona na kineskom tržištu, ali su nakon velikog rasta u prethodnih godinu dana, kao i zbog promena na globalnom tržištu promenjeni strateški ciljevi.

Da bi se to ostvarilo, planirano je da se u narednih pet godina u istraživanje i razvoj uloži 15.71 milijarda dolara. Ulog je veliki, naročito ako se uzme u obzir da je Apple pretekao Samsung Electronics u četvrtom kvartalu prošle godine i da je tada zauzeo 22 procenta globalnog tržišta, prvenstveno zahvaljujući ogromnoj potražnji za iPhone 13 serijom telefona. U istom periodu tri kineska proizvođača našla su se na Top 5 listi – Xiaomi na trećem, Oppo na četvrtom i Vivo na petom mestu.

U drugom kvartalu prošle godine, Xiaomi je uspeo da prvi put dođe do drugog mesta, sa 17 procenata globalnog tržišta, što je omogućeno povećanom prodajom u Južnoj Americi, Africi i Zapadnoj Evropi. Treći kvartal je doneo mali zastoj, prvenstveno zbog nedostatka čipova i slabijom potražnjom u Kini, koja je postala veoma kompetitivno tržište. Ipak, smatra se da je problem sa čipovima veći, jer donosi nesigurnost u planiranju buduće proizvodnje.

Da bi pospešio šanse da dostigne zadati cilj, Xiaomi je najavio da će u naredne tri godine proširiti mrežu svojih prodavnica u Kini za 20.000 (trenutno ih ima nešto više od 10.000). Ipak, da bi to uspeo, kineski proizvođač će imati veliku konkurenciju, ne samo od domaćih proizvođača, već i od Apple-a, koji je u poslednjem kvartalu prošle godine „osvojio“ najveći procenat kineskog tržišta do sada (23 odsto). Time je nakon šest godina Apple postao najveći proizvođač telefona u Kini, a sa te pozicije je „svrgnuo“ Vivo. Prethodni put, Apple je tu poziciju imao tokom 2015. godine, kada je na tržištu dominirao iPhone 6.

Izvor: South China Morning Post

