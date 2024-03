Yandex Go je pokrenuo humanitarni program u Srbiji

Na događaju koji je održan 28.03.2024. u Yandex-ovom istraživačko-razvojnom centru na Dorćolu, Yandex Go pokrenuo je humanitarni program za neprofitne organizacije u Srbiji u vrednosti od 2,4 miliona dinara za 2024. godinu. Prva tri partnera su NURDOR – Nacionalno udruženje roditelja dece obolela od raka, organizacija “Čep za hendikep” i organizacija “Dečje srce”.

Foto: Vesna Lalić/Yandex

Svaki mesec, organizacije dobijaju promo kodove za Yandex Go aplikaciju, koje korisnici, volonteri i zaposleni ovih organizacija, uključujući specijalizovane stručnjake poput lekara, psihologa i rehabilitacionih stručnjaka, mogu će da koriste za vožnje širom grada; organizacije takođe mogu dostavljati razne predmete poput dokumenata, humanitarne pomoći i medicinskih potrepština, olakšavajući logistiku. Ove tri organizacije imaju pristup vožnjama i dostavama ukupnog budžeta 2,4 miliona dinara do kraja godine; Yandex Go ima za cilj smanjenje administrativnog opterećenja za ove organizacije, omogućavajući im da se fokusiraju na svoje osnovne ciljeve.

Predstavnici Yandex Go-a podelili su detalje o programu na konferenciji za štampu održanoj 28. marta:

“Prepoznajemo značaj gradskog prevoza za inkluzivno društvo; zbog toga, poboljšavamo dostupnost naših usluga osobama sa invaliditetom. Naše partnerstvo sa humanitarnim organizacijama ide dalje od rešavanja problema mobilnosti za osobe sa invaliditetom, želimo da pomognemo onima kojima treba prevoz do bolnica, škola i posla sa potrebnim komforom. Zajedno ciljamo da stvorimo pristupačnije i saosećajnije urbano okruženje za sve”, – Branimir Đurović, generalni direktor Yandex Ridetech usluga u Srbiji.

“Nacionalno udruženje roditelja (NURDOR) već punih 20 godina pruža psihosocijalnu, materijalnu i praktičnu podršku deci oboleloj od raka i njihovim porodicama u toku lečenja i nakon završetka lečenja. Jedan od naših najvažnijih projekata jesu NURDOR Roditeljske kuće u kojima su smeštena deca koja se trenutno leče sa svojim roditeljem. U Beogradu postoje 3 takve kuće. Smeštaj u kućama je potpuno besplatan kao i prevoz dece od kuće do Klinike u kojoj se leče. Značaj vaše donacije je ogroman i vrlo značajan jer će direktno biti usmeren na prevoz naše dece kada iz naših Roditeljskih kuća idu da prime terapiju u bolnicu, i prevoz nazad, posle terapije, od bolnice do kuće. Zahvaljujemo od srca na ovako vrednoj i značajnoj donaciji,” – kaže Joland Korora, predsednik Upravnog odbora NURDOR-a.

Joland Korora, predsednik Upravnog odbora, NURDOR; Foto: Vesna Lalić/Yandex

Prepoznajući važnost dostupnosti gradskog prevoza, Yandex Go je nedavno ažurirao svoju aplikaciju kako bi bolje služila korisnicima sa invaliditetom u Beogradu. Ovo ažuriranje omogućava korisnicima da unapred komuniciraju svoje specifične potrebe, poput pristupa invalidskim kolicima ili pomoći prilikom ulaska u automobil. Pored toga, vozačima se pružaju smernice o najboljem načinu interakcije sa putnicima, na osnovu njihovih individualnih zahteva. Ove inicijative imaju za cilj da poboljšaju iskustvo za korisnike sa invaliditetom smanjivanjem mogućnosti za nesporazume i pružanjem sigurnih vožnji.

Dečje srce

Humanitarna organizacija Dečje srce već 23 godine pomaže decu, mlade i stare sa smetnjama u mentalnom razvoju, osobe sa invaliditetom i njihove porodice. Prepoznati kao stručnjaci sa velikim praktičnim iskustvom, u poslednjih 5 godina intenzivirali su sprovođenje programe osposobljavanja i zapošljavanja osoba sa smetnjama u razvoju i otvorili prvi kafić (Zvuci srca) u kome rade mladi sa smetnjama u mentalnom.

Branimir Đurović, generalni direktor Yandex Ridetech usluga u Srbiji i Dečje srce; Foto: Vesna Lalić/Yandex

NURDOR

NURDOR olakšava živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući psiho-socijalnu podršku, pomoć u ostvarivanju zakonskih prava, obezbeđujući najsavremenije uslove na hemato-onkološkim odeljenjima, edukujući roditelje, decu, medicinsko osoblje, volontere i širu javnost. NURDOR je osnovan pre 20 godina od strane roditelja dece obolele od raka, lekara i psihologa koji sa njima rade.

Branimir Đurović, generalni direktor Yandex Ridetech usluga u Srbiji i Čep za hendikep; Foto: Vesna Lalić/Yandex

ČEP ZA HENDIKEP

Udruženje Čep za hendikep® već 11 godina prikuplja čepove sa plastične ambalaže,

čijom reciklažom kupuje i donira ortopedska pomagala. Akcija ima nacionalne razmere, ali se odvija i u regionu. Do danas je prikupljeno oko 610 tona čepova, kupljeno i uručena 126 raznih pomagala za osobe sa invaliditetom: invalidska kolica, ortopedski tricikli, uspinjače za stepenice, proteze, ortoze, itd.

