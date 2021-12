Yealink Meeting Bar A30: Profi video-konferencije

Poslovanje u uslovima pandemije dobrano je izmenilo navike zaposlenih, ne samo kada je reč o radu od kuće već i u komunikaciji uopšte. Pandemija će ostaviti „endemske” posledice – navike koje smo stekli, optimizacije koje smo izveli i novi načini rada i komuniciranja ostaće s nama još dugo nakon što Covid-19 postane samo bledo sećanje na neko smutno vreme. Nova era komunikacija omogućena je zahvaljujući uređajima koje proizvodi Yealink, kompanija čiji je regionalni distributer Senter.

U više navrata smo pisali o video-konferencijama iz ugla nove ere poslovanja. Danas uz relativno skromna ulaganja možete sebi obezbediti oslovne preduslove za poslovanje na daljinu, a video-konferencije podrazumevano spadaju u tu oblast, jer je njihova priroda takva da se održavaju uz učesnike na udaljenim lokacijama. Kompanije traže nove ideje i rešenja, a oni koji do juče nisu mogli ni da zamisle da funkcionišu na daljinu sada imaju potrebu za redovnim organizovanjem sastanaka, koordinacijom na daljinu i svime što podrazumeva rad od kuće. I ne, to neće nestati prolaskom pandemije.

Sada se stiču navike koje će ostati godinama, a verovatno i decenijama. Stoga je idealan trenutak da svi dobro promisle kakav im je vid internih i eksternih komunikacija neophodan, te da svoju infrastrukturu dovedu na potreban nivo. Uostalom, to i jeste u sveopštem trendu digitalizacije i pospešivanja radnih navika koje podrazumevaju češće i intenzivnije komuniciranje sa udaljenih lokacija. Ono što je nekada stizalo stidljivim koracima sada nastupa koracima od sedam milja. Kako se prilagoditi novim vremenima? Odgovor je jednostavan – rešenjima koja odgovaraju savremenim potrebama.

Yealink za svaku priliku

Kompanija Yealink je jedan od vodećih kreatora rešenja za video–konferencije, s naglaskom na profesionalna rešenja namenjena korporativnim okruženjima. Kao takva, u stanju je da prepozna zahteve tržišta, te uz dugogodišnje iskustvo, zadovolji potrebe kupaca. Yealink ima stratešku saradnju s Microsoft-om, što znači da planski sarađuje na razvoju komunikacionih alata koji prate ekspanzivne mogućnosti Microsoft softvera. To je važilo za Microsoft Lync, pa Skype for Business, a sada za Office 365 i Microsoft Teams. Postoji puno aktuelnih modela telefona i video-konferencijskih sistema sertifikovanih za rad s raznim verzijama aktuelnih Microsoft platformi, uključujući najvažnije i najaktuelnije – Teams i Office 365.

Za potrebe prikaza dobili smo Yealink Meeting Bar A30. Reč je o MTRoA sistemu, što je skraćenica za pomalo nezgrapnu, ali u svetu video-konferencija neobično važnu odrednicu Microsoft Teams Rooms on Android. Microsoft Teams Rooms kombinuje HD video, audio i mogućnosti deljenja sadržaja i kolaboracije, odnosno rada na njemu, integrišući sve u jedinstvenu platformu u vidu uređaja koji se može koristiti u raznim okruženjima. To je sistem za video-konferencije predviđen da radi uz Microsoft Teams i opslužuje male i srednje sobe do 12 osoba. Može se koristiti u poslovne i edukacione svrhe, budući da će svoju primenu lako pronaći ne samo u kancelarijskom okruženju već i za potrebe opremanja manjih učionica, što ih čini odličnim izborom za sve vrste izvođenja nastavnih procesa. Na jednom mestu se integrišu kamera, mikrofoni i zvučnici u jedinstveni sistem koji se može koristiti bez računara.

Inicijalno podešavanje je relativno jednostavno. Potrebno je ulogovati se u Teams Rooms sa nalogom i šifrom, direktno ili s drugog uređaja i u suštini to je to – ostaje da počnete zakazivanje sastanaka i pozivanje odgovarajućih kolega i sagovornika. Na raspolaganju su brojne opcije, a treba imati u vidu da je za korišćenje uređaja potrebna Microsoft Teams Rooms standard licenca, koja na mesečnom nivou košta 15 dolara.

Da slika bude kristalno jasna, stara se sistem sa dve kamere sa 8 MP senzorom i 10x hibridnim zumom i 120-stepenim uglom vidljivosti. Vizuelni doživljaj je veoma važan, a mislilo se i na situaciju kada je u prostoriji više osoba, pa je tako podržano nekoliko naprednih mogućnosti, kao što su auto framing, praćenje govornika uz fokusiranje i zumiranje u realnom vremenu (na uređaju postoje detektori pokreta), kao i multifokus koji se stara da sve učesnike sastanka vidite veoma jasno. Tu je i Picture-in-Picture režim rada, što otvara mogućnosti praćenja učesnika u zasebnim prozorima. Čak osam ugrađenih mikrofona stara se da Yealink Meeting Bar A30 odlično prenosi audio-doživljaj, a obezbeđena je potpuna pokrivenost do šest metara.

Sistem ima poseban čip za procesiranje audio-signala, a koristi i sistem potiskivanja pozadinske buke baziran na veštačkoj inteligenciji, kako ništa ne bi ometalo sastanke koji su u toku. Takođe, korisnicima su na raspolaganju opcije značajne za zajednički rad. Recimo, whiteboard, tabla po kojoj se može pisati i praviti beleške, dostupna je na klik. Zahvaljujući Snapdragon 845 procesoru, sistem baziran na Android 9 OS-u radi brzo i odzivno. Još jedna stvar koju bismo istakli jeste efekat minimizovanja „zakrčenosti”, odnosno lišavanje potreba za brojnim dodatnim uređajima, kablovima, povezivanjima naprava koje bi se inače nabavljale odvojeno a ovde u A30 stižu integrisane u jedan sistem. Takva „zapetljavanja” rastu eksponencijalno s brojem učesnika sastanka i uređajima koje bi oni morali da koriste u odsustvu ovakvog sistema. Preko USB portova možete pristupati sadržajima i činiti ga dostupnim učesnicima sastanka, a ne zaboravimo ni ugrađeni dual-band Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz), kao ni Bluetooth. Najzad, u pakovanju stiže i Yealink VCR20 daljinac.

To nije sve. Mogućnosti ovog sistema mogu se povećati dodatnim uređajima, koji donose nove opcije i proširuju spektar upotrebljivosti. Tokom prikaza na raspolaganju su nam bile upravo takve naprave. Yealink CTP18 Teams edition je multifunkcionalni kolaboracioni panel osetljiv na dodir. Pomoću njega se može upravljati sistemom, rezervisati prostorija/termin narednog sastanka, notirati po deljenom sadržaju i generalno se vrši kolaboracija na jednostavan način, budući da je efektivno reč o 8-inčnom tabletu. Podržava multitač unos komandi i PoE (Power over Ethernet).

Treba spomenuti i Yealink WPP20 Wireless Presentation Pod, odnosno adapter, koji omogućava bežično deljenje sadržaja s računara, gde je posebno značajno što se eliminiše potreba za kablovima na konferencijskom stolu, što je veoma bitno u situaciji kada je prisutno desetak i više osoba sa svojim računarima. Najzad, ukoliko želite da koristite uređaj van Microsoft Teams platforme sa aplikacijama trećih strana, na raspolaganju je Yealink VHC51 adapter. On omogućava deljenje sadržaja putem kablova, odnosno u USB režimu, kada se sistem može koristiti i za Zoom, Webex i druge popularne platforme za online video-konferencije.

Za svakog ponešto

Na samom kraju, skrenuli bismo vam pažnju na činjenicu da smo imali priliku da isprobamo i predstavimo vam zapravo samo delić onoga što Yealink i Senter mogu da ponude. Reč je o kompaniji koja proizvodi kompletan spektar rešenja za poslovne korisnike, od običnih Web kamera i prezentacionih alatki, sve do posebno dizajniranih sistema koji predstavljaju rešenja za ofise raznih veličina, velike prostorije, čitave auditorijume, odnosno proverenom regionalnom partneru koji se stara o distribuciji i implementaciji rešenja za video-konferencije već više od deset godina.

Uopšte ne morate kretati s velikim planovima – ponuda je takva da je sasvim realan scenario krenuti od običnih telefona, te u budućoj nadogradnji proširiti sisteme kako bi postali punokrvna rešenja za video-konferencije. Uza sve to, ukoliko niste sigurni šta bi najbolje zadovoljilo trenutne potrebe, možete im se obratiti za besplatne konsultacije i testiranja pre odabira sistema. Ukoliko imate potrebu za komuniciranjem, opremanjem poslovnih prostorija video-opremom i funkcionisanjem na daljinu, Senter i Yealink definitivno imaju pravi odgovor u rukavu i ponudiće rešenje za svaku vrstu izazova.

Korisna adresa: senter.rs

