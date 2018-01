YouTube reklame ilegalno rudarile kriptovalute

Nakon što je bitcoin pre samo nekoliko sedmica imao neverovatan rast, podigla se globalna svest o kriptovalutama. Međutim, neke veb stranice su pokušavale da zarade na tehnologiji rudarenja koristeći reklame kako bi iskoristile moć CPU-a posetilaca za rudaranje. Ova metoda zapravo podrazumeva unošenje kodova za rudarenje kriptovaluta u veb sajtove, a sada je otkriveno da su napadači koristili YouTube da bi to uradili.

Kako izveštava ArsTechnica, antivirusni provajder TrendMicro je nedavno otkrio da je određeni oglasni prostor za YouTube pao u ruke hakera koristeći CPU-ove posetilaca. Pomenute radnje nisu ništa novo niti neobično, da napadači nisu koristili sasvim legitimnu Google-ovu DoubleClick oglasnu mrežu da bi ove oglase prikazali korisnicima YouTube-a u izabranim zemljama širom sveta, uključujući Japan, Francusku, Tajvan, Italiju i Španiju. Korišćen je Coinhive kod, koji je zadužen za rudarenje kriptovaluta, i to “pozajmljivanjem” procesorske snage od posetilaca kojima se zaraženi oglasi prikazuju. Sve je počelo 18. i trajalo do 24. januara, kada su aktivnosti ovakvog ilegalnog rudarenja smanjene, kažu iz Trend Micra. Kriptovaluta koja je rudarena je monero, i u vreme prikazivanja malicioznih oglasa uzimala i do 80 odsto procesorskog vremena za ovu radnju, ostavljajući jedva dovoljno resursa da funkcioniše.

Međutim, očigledno je Google bio svestan problema, i prema rečima predstavnika: “Rudarenje kriptovaluta putem oglasa je relativno novi oblik zloupotreba koji krši naše politike i one koje smo aktivno nadzirali. Sprovodimo naše politike putem višeslojnog sistema detekcije na našim platformama koje ažuriramo kada se pojavljuju nove pretnje. U ovom slučaju, oglasi su blokirani za manje od dva sata.” Dok predstavnik tvrdi da je ovo pitanje bilo obrađeno za “manje od dva sata”, izveštaji pokazuju da su oglasi trajali do nedelju dana.

YouTube je svakako idealna platforma za ovu vrstu tehnologije iz očiglednog razloga jer će ljudi obično provesti više vremena na YouTube stranici, i što je više vremena prikazan oglas, to više kriptovaluta može da izrudari pomoću tog CPU-a. Nadamo se da će Google moći da zaštiti svoje oglasne mreže, blokiranjem ovih oglasa.

