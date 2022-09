YouTube završio sa eksperimentom prikazivanja velikog broja uzastopnih reklama

YouTube je nedavno povećao broj, ali i frekvenciju prikaza reklama koje ne mogu da se preskoče. Po raznim društvenim mrežama pojavile su se žalbe da su korisnici bili prinuđeni da čekaju da prođe čak i do 10 reklama u nizu, da bi mogli da pogledaju video koji žele. Da li zahvaljujući tome, ili su sami shvatili da su preterali, iz YouTube-a stižu informacije da je taj eksperiment završen.

Takođe, iz kompanije su objasnili da su u takvim slučajevima isključivo prikazivane kratke pojedinačne video reklame, maksimalnog trajanja do šest sekundi. U saopštenju koje su tom prilikom objavili, naveli su da je YouTube fokusiran da pomogne brendovima da se povežu sa ciljnim grupama širom sveta i da zbog toga uvek traže nove načine kako da to urade. To je izrodilo pomenuti eksperiment koji je prikazivao veći broj uzastopnih reklama, kada bi korisnici pokrenuli duže video snimke. Umesto da se reklame prikazuju u više segmenata, one su prikazivane sve zajedno, čime su korisnici u ukupnom zbiru dobijali bolje korisničko iskustvo, jer je smanjen ili potpuno ukinut broj pauza izazvanih reklamama.

Na kraju su naveli da korisnici koji uopšte ne žele da vide reklame, uvek mogu da se pretplate na YouTube Premium servis…

