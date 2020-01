Za dobru SEO optimizaciju nije dovoljan samo kvalitetan sadržaj

Mnogi vlasnici sajtova se pitaju zašto slabo ili nikako ne napreduju na Google-u. Nemaju organskih poseta. Svaki dan marljivo rade, pišu unikatne tekstove na svom blogu, ali rezultata nema. Pokušaćemo ukratko da vam objasnimo zašto je tako.

U današnje vreme kvalitetna SEO optimizacija zahteva više strategija koja će izdržati test vremena i promene algoritma od strane Google-a. Nije dovoljan samo kvalitetan tekst. Google je usvojio u svoj algoritam jedno jednostavno pravilo: “Nije važno šta se kaže, nego ko kaže”. Iz ove tvrdnje proizilazi da sajtovi koji nemaju rejting od strane Google-a i autoritet ne mogu ni doći na prvu stranu Google-ovih rezultata pretrage (SERP). Ukoliko nema jake konkurencije mogu, ali ovde pričamo o SEO optimizaciji za najjače kategorije i najveću konkurenciju.

Mi koji se bavimo SEO optimizacijom to jasno vidimo. Kad analiziramo neke visoko frekvetne ključne reči u SERP, vidimo da tu nema mesta za sajtove koji nemaju izgradjen DR i autoritet. Ovo je pravilo u svim ozbiljnim državama, kod nas još uvek prodje neki portal tu i tamo. Svakim update-om Google-ovog algoritma to se dovodi u red.

Proizvodnja kvalitetnog sadržaja je samo jedna od strategija kako bi se sajt visoko pozicionirao na Google pretraživaču.

Kvalitetan sadržaj na sajtu

Prvo moramo da definišemo šta sve definiše kvalitetan sadržaj ili content na sajtu. Dobar kvalitet tekstova podrazumeva prvo njihovu dobru organizovanost i pravilnu hijerarhiju na samom sajtu. Tu spada, odabir kategorija i podkategorija. Oni moraju biti organizovani vizuelno kao piramida. Ovo su neki od elemenata koje svaki tekst mora da ima kako bi se ravnopravno takmičio sa konkurencijom:

tekst mora da ima korisne informacije za čitaoca

tekst mora biti unikatan

dobra čitljivost teksta

maksimalno obradjena tema

više podnaslova koji privlače

meta opisi koji će poboljšati CTR

pravilan odabir ključnih reči za svaki tekst posebno

unutrašnje linkovanje

spoljno linkovanje

šerovanje na društvenim mrežama

Odlična alatka za kontrolu napisanog teksta po ovim stavkama je Yoast plugin, On će vam crvenom bojom obeležiti sve ono što nije dobro u vašem tekstu. Tekst koji je zanimljiv, koristan za čitaoca, pobudiće potrebu kod čitalaca da ga šeruju medju svojim prijateljima. Neko će objaviti tekst na svom blogu ili portalu i tako vam pribaviti besplatan backlink. Takodje ozbiljni portali vape za unikatnim tekstovima, zanimljivim za čitaoce. Tako vrlo lako možete dospeti u njihovu žižu interesovanja a onda ste pobedili.

Dobro ciljani fokus na ključne reči

Istraživanje ključnih reči je osnova za uspešnu SEO kampanju. Istraživanje ključnih reči na način koji će doneti dugoročni uspeh zahteva dubinsku analizu svih ključnih reči koje mogu biti relevantne za proizvode ili usluge ciljanog vebsajta. Započnite s najopštijim ključnim rečima i pronađite ključne reči kao sinonime koje se odnose na svaku od njih, a zatim potražite ostale ključne reči sa širim podudaranjem.

Ova strategija će takođe otkriti neke visoko ciljane ključne reči koje će dobro konvertovati i za koje bi moglo biti prilično lako rangirati. Imajte na umu da je mnogo bolje biti optimizovan za 10 fraza koje su sastavljene od tri, četiri ili pet reči, nego za jednu frazu sastavljenu od 2 reči.

Kvalitetna ON-page SEO optimizacija

Optimizacija HTML elemenata na svakoj stranici veb sajta je presudan faktor u optimizaciji pretraživača. Pravilnom onpage optimizacijom svih HTML tagova, omogućićete Google-u da pravilno indeksira vaš sajt i shvati koje su glavne a koje sporedne stranice na sajtu.

Najbitniji tagovi

TITLE tag treba optimizovati isključivo za tu stranicu i njen sadržaj, nikakve globalne ključne reči. Zapamtite da dobar naslov stranice ne samo da će biti usmeren na ključne reči, već će i navesti osobu da je klikne na nju u rezultatima pretrage. Title tag se vidi na rezultatima pretrage i on nema veze sa naslovom stranice. Što se title tag stranice bolje podudara sa upitom na Google-u to će korisnici više dolaziti na vaš sajt. Takodje vaš CTR (Click true rate) će biti veliki a Google će to znati da ceni i poboljša vam poziciju na Google-u.

Naslovi stranice: Zaglavlja stranica (i podnaslovi) treba pravilno formatirati koristeći oznake H1, H2 i H3 i u njima koristiti ključne reči kao pojmove za pretraživanje. Oznaka H1 namenjena je za naslov glavne stranice i tu ide glavna ključna reč za tu stranicu, može se koristiti samo jednom na stranici. Za podnaslove idu oznake H2, H3 itd u njima takodje treba koristiti duže fraze sa ključnim rečima.

Alternativni tekst slike ili ALT tag služi za optimizaciju slika na vašoj stranici, kako bi Google znao o čemu se radi na slici. Kada se optimizuje, alternativni tekst može pomoći pri rangiranju ključnih reči i za veb stranicu i za sliku u pretrazi slika. Ne optimizujte vaš Alt tag sa puno ključnih reči, više treba da bude kao opis slike.

Unutrašnji i spoljašnji linkovi: Sadržaj veb stranice treba da sadrži linkove ka stranicama unutar sajta kao i na druge relevantne veb stranice kako bi čitaoci dobili potpunu informaciju kad čitaju neki tekst. Broj ključnih reči u tekstu treba da bude 1 – 3% to se pokazalo kao optimalno da bi tekst bio relevantan a da ne deluje kao spam.

Građenje backlinkova ka vašem sajtu

Građenje linkova zahteva strategiju. Sami linkovi bez jasne i kvalitetne analize i strategije ne donose rezultate. Imamo puno klijenata koji nam dolaze sa puno linkova a ne napreduju na Google-u i nisu izgradili autoritet. U današnje vreme linkbilding nije samo linkbilding, to pokazuje vašu reputaciju i autoritet u svetu. Da bi mogli uspešno da gradite linkove morate imati ozbiljne softvere koji vam to i omogućavaju.

Jedan od najboljih na tržištu po našem mišljenju je ahrefs.com ima odličan odnos cene i kvaliteta. Sa njim možete da istražite backlinkove vaše konkurencije (što predstavlja jednu od strategija) i tako utvrdite za koje ključne reči možete lako da se pozicionirate. Možete doći do najkvalitetnijih tekstova za zadatu ključnu reč, istražiti koliko koja ključna reč donosi poseta, koliko ste puta do sad upotrebili odredjenu frazu itd. Takodje možete uraditi potpuno skeniranje sajta vašeg klijenta i videti sve eventualne probleme koji se pojavljuju.

Zaključak

Kao što ste videli SEO optimizacija i uspeh zavise od mnogih faktora. Google je napravio algoritam koji se stalno poboljšava i koji služi da na osnovu svih ovih elemenata pozicionira sajtove koji to stvarno i zaslužuju na prvim stranama Google-a.

Ukoliko ste vlasnik nekog biznisa najbolje je da se obratite SEO agenciji Net Vision koja ima rezultate u svom radu jer tako nećete pogrešiti. Vrlo lako nestručnim pristupom možete trajno oštetiti vaš sajt tako što ćete biti kažnjeni od strane Google-a.

Autor: Saša Rebić

