Za vrelo leto i ledeni Ryzen

Kvalitet ima svoju cenu, ali kada čujete koliko neki kuleri koštaju i shvatite da ste za taj novac mogli da kupite i čitav procesor… Ako ste kupili kvalitetan CPU koji planirate da overklokujete, ne žalite trošak da se obezbedite od buke ili pregrevanja. Isprobali smo tri Noctua kulera.

Noctua važi za vodećeg proizvođača vazdušnih hlađenja na tržištu i već godinama uspešno odoleva konkurenciji. Tajna se krije u velikoj pažnji koju ova austrijska kompanija posvećuje svakom detalju, pa tako nijedno zakrivljenje, ivica ili rupa nisu tu bez razloga. Ogroman trud ulaže se u dizajn svake komponente koja čini vazdušni kuler. Da stvar bude simpatičnija, ova kompanija za svoje ventilatore koristi kontrastne kolorne šeme po kojima je poznata. Ukoliko vidite kuler s ventilatorom u kombinaciji krem i bordo boje, znajte da je stigao iz proizvodnih pogona Noctua. Na našem testu našla su se tri sveža modela prilagođena novoj generaciji AMD‑ovih procesora.

Noctua NH‑U12S SE‑AM4

Počinjemo od masivnog hladnjaka povećih dimenzije, koji ipak nije ogroman kao npr. NH‑D15 koji može da stane samo u dovoljno široka kućišta. Rebra su izrađena od aluminijuma, dok su heatpipe‑ovi bakarni, s niklovanim premazom. Završna obrada je perfektna, sve ivice obrađene su kvalitetno, a posebno treba pohvaliti bazu koja je ispolirana do nivoa da možete da se ogledati u njoj. Ovaj model težak je čak 785 grama s ventilatorom, odnosno solidnih 580 grama bez njega. Ukoliko dodate i drugi ventilator, dobijate kuler gigantskih dimenzija i mase, a upotrebljen je ventilator Noctua NF‑F12 PWM koji karakterišu veoma nizak stepen buke od 22,4 dB/A i prečnik od 120 milimetara.

Rezultat je ekstremno tih rad, bez obzira na to da li je računar u stanju mirovanja ili pod opterećenjem. Maksimalna brzina mu je 1500 o/min, ali ga uz isporučeni adapter možete limitirati na 1200 o/min, što je zgodno ako nemate kontrolu ventilatora u BIOS‑u. Za Ryzen procesore s manje od osam jezgara manja brzina biće sasvim dovoljna. S obzirom na to da je ventilator tih u svakom scenariju, postavlja se pitanje koliko korisnika će uopšte moći da primeti razliku između manjeg i većeg broja obrtaja.

Kuler je prilično tanak, pa neće smetati prilikom montaže visokih memorijskih modula, ali širina možda onemogući pristup prvom PCI‑Express slotu. Sistem montaže nosi naziv SecuFirm 2 i bukvalno je besprekoran. Žalimo samo što svi proizvođači nemaju ovako dobar sistem montaže kulera na procesor. Sve je vrlo jednostavno, kako za razumevanje tako i za montažu. Na kraju, tu je i mogućnost dodavanja još jednog ventilatora, a Noctua nije zaboravila da isporuči i gumice koje uklanjaju vibraciju. Dodajte i šest godina garancije i od ovog savršenstva jedino visoka cena može da vas razdvoji.

Noctua NH‑D15 SE‑AM4

Dolazimo do legende tj. do ultimativnog vazdušnog kulera i predmeta želja svih overklokera. To su samo neki od epiteta koji krase NH‑D15 SE‑AM4. Ovog puta dolazi nam u izdanju prilagođenom Ryzen procesorima i verujemo da će mnogi napredni korisnici odabrati upravo njega ukoliko žele overklok i maksimum iz svog CPU‑a.

NH‑D15 SE je masivan i impresivan. Izrada je perfektna, sve ivice obrađene su kvalitetno, a posebno treba pohvaliti bazu čija je površina ispolirana do najvišeg sjaja. Velike dimenzije i upotreba kvalitetnih materijala rezultuju masom od čak jednog kilograma i to bez ventilatora; kada uračunamo i njih, dobijamo ukupnu masu od 1320 grama. Noctua NF‑A15 PWM ventilator je prečnika 140 milimetara, sa specijalno oblikovanim perajama radi postizanja maksimalnog protoka uz minimum buke. Dopada nam se što uz drastično povećan protok vazduha i efikasnost ovih ventilatora nema buke, pa tako NF‑A15 PWM, čak i pri maksimalnih 1200 o/min, proizvodi svega 24,6 db/A.

Tolike dimenzije i činjenica da se radi praktično o dva tower hladnjaka s jednom zajedničkom bazom, prouzrokuju određene mane. Pre svega, treba imati čvrstu ploču koja idealno ima i backplate kako bi izdržala konstantan pritisak od 1,32 kilograma. Uz to, ugradnja komponenti koje ulaze u „vazdušni prostor“ ovog kulera je nezgodna. Primera radi, ugradnja novih RAM modula s visokim hladnjakom zahtevaće demontiranje kulera, jer je to nemoguće postići drugačije. Međutim, kada uzmete u obzir kvalitet i termalno‑akustične performanse koje karakterišu NH‑D15 SE‑AM4, sve mane lako se zaborave.

Noctua NH‑L9x65 SE‑AM4

Ako ste rešili da skrojite minijaturni PC s Ryzen CPU‑om po svojoj meri, ideja je odlična. Novi Ryzen procesori imaju mnogo snage u sebi čak i u „manjim“ paketima. Ipak, standardni kuler nije najbolji izbor ukoliko ne želite da vam kompjuter zuji kao bumbar dok igrate igru ili gledate film. Za mali prostor ne dolaze u obzir giganti kao prethodna dva modela, već nešto manje kao što je Noctua NH‑L9x65 SE‑AM4.

Čudna oznaka dolazi otuda što je reč o namenskom low profile modelu visokih performansi s visinom od svega 65 milimetara. Noctua NH‑L9x65 je klasičan kuler koji odgovara svakom tipu matične ploče, ali je ipak namenjen korišćenju u ITX kućištima i generalno tamo gde je prostor dragocen. Kuler je mali, lagan, ali ima snage da ohladi čak i Ryzen 7 1800X. Noctua NH‑L9x65 deluje „debeljuškasto“ u odnosu na ostale L9 modele koji imaju visinu od 37 mm. Ipak, i dalje je reč o malom kuleru koji zauzima površinu od samo 95×95 mm, tako da ne smeta okolnim komponentama i elementima na matičnoj ploči, kao što su konektori, delovi naponske jedinice i slično. Noctua se potrudila da spakuje maksimalan broj rebara u raspoloživom prostoru. Tehnologija i fizika imaju svoje granice, pa tako procesore sa TDP‑om od 100 i više vati ne overklokujete i obavestite se na samom Noctua sajtu oko kompatibilnosti.

Shodno kuleru, dimenzije ventilatora su 95×95 mm, visina je 14 mm, s mogućnošću ugradnje i ventilatora visine 25 mm, ali se time povećavaju ukupne dimenzije. Hladnjak je tih poput druga dva modela, iako koristi manji ventilator. Povećana mu je brzina, jer sam profil nije u stanju da „upije“ veliku količinu toplote kao kod druga dva modela. Ipak, i pri maksimalnih 2500 o/min proizvodi buku od samo 23,6 dB/A.

Najbolji

Pred nama su se našli trenutno najbolji vazdušni kuleri za Ryzen procesore. Performanse Noctua modela ništa ne može da dovede u pitanje i s njima jedino mogu da se takmiče kvalitetni vodeni sistemi s jakim pumpama i velikim hladnjacima. Doduše, oni su kompleksniji i zahtevaju malo više truda tokom montaže. Cena vazdušnih kulera nije mala, ali već i na početku rekosmo: najbolje uvek košta.

www.noctua.at

Noctua NH-L9x65 SE-AM4 Noctua NH-U12S SE-AM4 Noctua NH-D15 SE-AM4 Dimenzije (bez ventilatora) 95×95×51 mm 165×150×52 mm 160×150×135 mm Dimenzije (sa ventilatorom) 95×95×65 mm 165×150×78 mm 165×150×161 mm Masa (bez ventilatora) 340 g 580 g 1000 g Masa (sa ventilatorom) 413 g 755 g 1320 g Materijali aluminijum, bakar, nikl Garancija 6 godina Cena 45 evra 60 evra 90 evra

Ryzen 7 1700X default Ryzen 7 1700X OC: 4 GHz @ 1,4 V AMD

Box kuler Noctua

NH-L9x65 SE-AM4 Noctua

NH-U12S SE-AM4 Noctua

NH-D15 SE-AM4 AMD

Box kuler Noctua

NH-L9x65 SE-AM4 Noctua

NH-U12S SE-AM4 Noctua

NH-D15 SE-AM4 Idle [°C] 35 34 33 31 35 35 35 34 Load [°C] 73 71 63 52 n/a n/a 72 61

(Objavljeno u PC#245)

Podelite s prijateljima

Tweet