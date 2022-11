Zaposleni u Twitter-u masovno daju otkaze nakon Muskovog „ultimatuma“

Nakon što je otpustio veliki broj zaposlenih, Elon Musk sada dolazi u situaciju da neće imati ko da radi u Twitter-u. Naime, on je nedavno dao ultimatum zaposlenima da moraju da budu „maksimalno posvećeni“ poslu, a ako to ne žele mogu slobodno da napuste kompaniju. On je od zaposlenih zahtevao da prihvate da će raditi „long hours at high intensity“. Verovatno je verovao da će se zaposleni složiti sa takvim stavom, ali izgleda da se prevario.

Po svemu sudeći, veliki broj zaposlenih nije spreman na takav „dil“ i počeli su da stižu masovni zahtevi za prekid radnog odnosa. Za sada nije poznata tačna brojka, koliko radnika je već podnelo zahtev za otkazom, odnosno odbilo Muskov ultimatum – izveštaji se kreću, od nekoliko stotina do više od hiljadu. Na Twitter-u su se već pojavile desetine „odjavnih“ poruka zaposlenih. U jednom video postu, vidi se grupa radnika koji odbrojavaju zadnje minute za odgovor na Muskov ultimatum, nakon čega izjavljuju da će svi biti otpušteni.

It’s been a ride pic.twitter.com/0VDf5hn2UA — Matt Miller (@brainiaq2000) November 17, 2022

Kako se približavao krajnji rok za odgovor zaposlenih, prema nezvaničnim informacijama, Musk je postao zabrinut koliko od preostalih zaposlenih bi moglo da da otkaz. Pominje se i da je zaposlenima uputio novi memorandum u kojima je navodno ublažio neke od svojih ranijih odluka (konkretno se pominje rad od kuće).

Ipak, izgleda da takvi „ustupci“ nisu dovoljni, jer je broj zaposlenih koji su odbili da prihvate ultimatum znatno veći od očekivanog. Ako je to istina, otvara se pitanje da li će preostali zaposleni moći da održe uslugu da funkcioniše na pouzdanom nivou. Sadašnji i bivši zaposleni već spekulišu da bi najnoviji egzodus mogao dodatno da ugrozi sposobnost Twitter-a da funkcioniše, pogotovo što se povodom Svetskog prvenstva u fudbalu, koje uskoro počinje, očekuje znatno povećanje broja Twitt-ova.

Izvor: Engadget

