Zašto je Google Stadia neuspešan projekat?

Nakon godina razvoja i podizanja hype-a, Google je u novembru prošle godine zvanično lansirao game streaming servis Stadia. Pre nego što je predstavljena, u Google-u su Stadia-u smatrali nekom vrstom Netflix-a za igre, platformu koja bi omogućavala da se igre bez instalacije igraju na bilo kom uređaju i na bilo kom mestu.

Međutim, četiri meseca nakon startovanja ovog servisa, na njemu se nalaze tek 42 igre. Google tvrdi da je do kraja godine planirano da se na Stadia-u postavi još 120 igara, među kojima će biti i neki (očekivani) blokbasteri kao što su Doom Eternal i Cyberpunk 2077, ali sve to deluje poprilično traljavo. Analitičari smatraju da je najveći problem što se na ovom servisu ne nalaze indie naslovi u iole značajnijem broju. Takve igre, od kojih su se neke prodale u milionima primeraka, bile su jedan od osnova uspeha PlayStation 4, Xbox One i Switch konzola.

Novac kao bitan faktor

Od nekoliko indie developera stigle su slične informacije koje mogu da razjasne zašto ih nema na ovom servisu. Oni su naveli da su vodili pregovore da se njihove igre nađu na Google Stadia servisu, ali su novčane ponude koje su dobili bile toliko niske da nisu želeli ni da razgovaraju o tome, a kamoli da se upuštaju u dalje pregovore. Developeri su rekli da oni žele da budu na platformama koje imaju veliki broj korisnika i koje će im omogućiti da dopru do njih. Zato su, na primer, Steam ili Nintendo Switch platforme intresantne za indie developere.

Sa druge strane, Stadia nema veliki broj korisnika, pa samim tim nije previše zanimljiva za indie developere. Čak i kada se izuzme novčani deo pogodbe, interesovanje da se indie igre nađu na ovom servisu je veoma nisko. A loša finansijska ponuda samo učvršćuje odluku developera da se ne pojave na toj platformi.

