Završena rekordna fiskalna godina za PayPal

PayPal je objavio rezultate za Q4, kao i za celu 2020. godinu, koji su bolji od očekivanih. Prethodna godina je bila rekordna za ovu kompaniju, koja je obradila do sada najveći obim plaćanja i ostvarila najveći profit.

Rekordno

Ovaj finansijski izveštaj bio je i prilika da se pruže dodatne informacije o nedavnoj odluci da se prihvate kriptovalute. Nakon što je u oktobru obezbedio licence od strane New York State Department of Financial Servides (NYDFS), koja omogućava korisnicima iz SAD-a da kupuju, čuvaju i prodaju kriptovalute preko njihove Venmo platforme, PayPal je zvanično ušao na tržište kriptovaluta. CEO kompanije, Dan Šulman, naveo je da PayPal ima ozbiljne namere i definisan roadmap koji se odnosi na digitalne valute i blockchain tehnologije. Zbog toga su u diviziju koja se bavi ovim poslovima uložili ozbiljna finansijska sredstva.

Kompanija je samo tokom četvrtog kvartala 2020. godine dobila 16 miliona novih aktivnih korisnika, pa je ukupan broj aktivnih korisnika dostigao 377 miliona. Ako se gleda cela 2020. godina, broj aktivnih korisnika je porastao za 72.7 miliona. Tokom Q4 2020. godine procesirano je rekordnih 277 milijardi dolara, kroz 4.4 milijarde transakcija.

U prošloj fiskalnoj godini prihod PayPal-a iznosio je 21.45 milijardi dolara, što je 21 procenat više u odnosu na fiskalnu 2019. godinu, a zarada po akciji bila je 3.88 dolara. Rekordne rezultate kompanija je ostvarila zahvaljujući pandemiji korona virusa, jer su mnoga preduzeća morala brzo i „prisilno“ da se digitalizuju.

Što se 2021. godine, analitičari očekuju prihod u prvom kvartalu od 5.62 milijarde dolara, kao i zaradu od 99 centi po akciji.

