Kako PS4 igre besplatno nadograditi na PS5 verzije

Zahvaljujući kompatibilnosti, većina PlayStation 4 igara igriva je na PlayStation 5 konzoli. Međutim, neki izdavači su postojeće igre preradili i unapredili tako da na PS5 konzoli izgledaju bolje, a sva unapređenja su besplatna za postojeće kupce tih igara. Među podržanim naslovima nalaze se Assasin’s Creed Valhalla, Hitman 3… To znači da je te igre sada moguće u 4K dinamičkoj rezoluciji, sa 60 fps, da je smanjeno vreme učitavanja i generalno, obezbeđeno je bolje igračko iskustvo.

Međutim, igre nije moguće unaprediti na uobičajen način, i to se neće desiti automatski. Da biste obezbedili novu verziju igre za PS5 konzolu potrebno je da se ode na stranicu igre na PlayStation Network i da se odabere opcija „Upgrade to PS5 Version“. To će rezultovati preuzimanjem dodatnih podataka potrebnih da bi se igra pokrenula u 4K rezoluciji.

I kupci PS4 igara na fizičkim medijima mogu da ih upgrade-ju na PS5, ali samo ako su kupili PS5 varijantu sa hard diskom. Oni će i dalje morati da koriste PS4 disk da bi pokrenuli PS5 verziju igre. Kao i kod digitalnih kopija, biće neophodno da sa PSN-a preuzmu dodatne fajlove, ali im neće biti potreban PS5 disk igre – u tom slučaju autentifikator će biti PS4 verzija igre.

