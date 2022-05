Završeno prvo izdanje TOMORROW konferencije

Završeno je prvo spektakularno izdanje TOMORROW konferencije koja se od 13. do 15. maja održavala u Belexpo centru u Beogradu.

Više od 21.000 ljudi iz celog sveta ispratilo je događaj uživo i onlajn, a preko 100 govornika iz celog sveta, učestvovalo je na 7 ekskluzivnih panela, više od 50 izlaganja i na brojnim interaktivnim diskusijama i radionicama iz Kripto, NFT i Metavers sfera. Vodeći svetski stručnjaci doneli su ekskluzivne informacije o blokčejnu, kriptovalutama, kao i o “rudarenju” i ulaganjima. Drugi put na svetu održan je panel u Metaversu a predstavljeni su i najnoviji trendovi iz NFT sveta kao i mogućnosti njihovog prikupljanja i primene. Ceremonija otvaranja događaja organizovana je kao futuristički spektakl, uz specijalne efekte, lasere i pirotehniku, a posetiocima je u prepunoj sali, dobrodošlicu simbolično poželeo čovek u astronautskom odelu. Na događaju je, eksluzivno, potvrđeno i naredno izdanje TOMORROW konferencije, zakazano za maj 2023.

“Ja još ne nalazim reči da izrazim oduševljenje i zahvalnost svima koji su bili deo konferencije, koji su verovali u ovu prvu ovakvu konferenciju u ovom delu Evrope, jer sada mogu slobodno da kažem da je bila najbolja. U protekla tri dana smo imali priliku da vidimo i čujemo preko 50 izuzetnih predavača iz celog sveta, 7 panela i posebnu radionicu “ECD workshop” koja je realizovana drugog dana konferencije. Više od 6.000 ljudi prošlo je kroz tri stejdža, a prema informacijama koje sada imamo, više od 15.000 ljudi pratilo je Tomorrow konferenciju online” – rekao je programski direktor Tomorrow konferencije, Zoran Tadić.

Program je, prvog dana konferencije, Nenad Paunović, direktor jedinice za implementaciju strateških projekata Vlada Republike, ukazujući da je Srbija i te kako svesna značaja ove oblasti i da je davno počela sa regulacijom tržišta kriptovaluta, te je i pozvao zainteresovane da ulažu u našu zemlju, jer ona “štiti i intelektualno vlasništvo”. Belgijski investitor i stručnjak za blokčejn, Bruno Ver, ukazao je na to da su kriptovalute i NFT-jevi budućnost jer opada vrednost novca, ali da postoji potreba za jasnim pravilima poslovanja i oporezivanja. Veliku pažnju privukao je panel u Metaversu koji se održavao po prvi put u Evropi, a tek drugi put u svetu. Panel je moderirao osnivač platforme All Art i NFT marketplace-a SolSea, Vitomir Jevremović, pojavivši se sa VR headsetom na sceni, dok su se panelisti iz različitih krajeva sveta pojavili kao avatari u virtuelnom prostoru, dok je publika sve pratila na LED ekranima u realnom vremenu.

Drugi dan konferencije obeležili su interaktivne panel diskusije, kao i paneli o Metaversu, te se od predavača Joela Dietza, Franka Fitzgeralda i Laure K. Inamedinove, moglo saznati Gde nas zapravo Metavers vodi i kakve se sve mogućnosti otvaraju ovom sferom. Bilo je reči o aktuelnim radovima svetskih kompanija, kao i o predviđanjima stručnjaka o tome da li će se i koliko fizički život zapravo seliti u virtuelni, do kojih granica i šta će nam to kao društvu doneti. Aleksandar Matanović, pionir kriptovalute u Srbiji i osnivač lokalne berze bitkoina ECD, istakao je na svom predavanju da papirni novac svakako ide u istoriju, a da razlog tome nije samo pojava kriptovaluta. Na panelu “Uticaj, mogućnosti i regulatorna razmatranja Metaversa”u predavanje se uključilo dosta posetilaca, diskutujući sa Joelom Dietzom, David Bundijem i ostalim panelistima o tome kako će Metavers uticati na buduće generacije. UNICEF je pokrenuo humanitarnu akciju prikupljanja kripto donacija za podršku deci iz ratom zahvaćenih područja, a svaka donacija preko 10 američkih dolara darovana je NFT-jevima koje su kreirali stok fotografi braća Bojan i Ivan Zamurović. Na posebnim stejdževima organizovane su radionice na teme kako se razvijaju zakonska kripto regulativa, propisi, kao i oporezivanje u našoj zemlji.

Na završnom panelu drugog dana, “Može li celokupna muzička industrija zajedno u Metavers” Dušan Kovačević, osnivač i CEO Exita, predstavio je prvu Exitovu NFT kolekciju koja nudi NFT-jeve izrađene u saradnji sa poznatom svetskom zvezdom, DJ Maceom Plexom. Ovaj svetski poznati DJ je, kasnije te večeri, nastupao na prepunoj žurci u Belexpocentru.

I poslednji dan konferencije obeležilo je veliko interesovanje publike. Marko Suvajdžić, pomoćnik direktora za digitalni svet na Univerzitetu Florida u SAD, istakao je da je, istražujući blokčejn kao predmet, metod i medij, svet umetnosti krenuo na putovanje tehnoloških otkrića za razliku od bilo kojeg drugog do sada. “Do sada su blokčejn tehnologiju prihvatili lideri u finansijama, računarskim naukama, transportu, knjigovodstvu i drugima, kako bi svojim proizvodima i uslugama doneli efikasnost, transparentnost i dodatnu vrednost” – skrenuo je pažnju on.

Na svom predavanju pred prepunom salom posetilaca, Dr Goran Segedinac /Headmade/ predočio je posetiocima kako prepoznati kvalitetan NFT. “Možda nije lako otkriti ko su autori trenutno najvrednijih NFT-jeva na tržištu, ali kvalitet ćete prepoznati po četiri ključna parametra: da li kolekcija poseduje svoj jedinstveni identitet, u kojoj meri kreira razvijeno korisničko iskustvo tokom njegovog stvaranja, koliko su članovi zajednice involvirani u projektni razvoj, i što je najvažnije – da li projektni tim isporučuje konkretan proizvod nakon minta, odnosno da li inicijalno stečena finansijska sredstva opredeljuje za dalji razvoj” – savetovao je Segedinac.

Digitalni marketar i konsultant sa preko 15 godina iskustva, Ori Levi, istakao je da bi se bez aktivne baze korisnika i dostupne likvidnosti, ali i bezbednosti, tržište za bilo koju imovinu bi se potpuno zaustavilo. On smatra da NFT tržište nastavlja da raste, tako će rasti i značaj NFT tržišta kao posrednika za prenošenje vrednosti, jer obezbeđuju jednu od najneophodnijih funkcija u prostoru, mogućnost fluidnog obavljanja transakcija.

Na kraju trećeg dana, konferenciju je zatvorio osnivač kriptovalute Tether, Craig Sellars, predavanjem o digitalnom identitetu u budućnosti. Organizatori su, zbog izuzetnog interesovanja, predavanje otvorili za više nego duplo veći broj posetilaca. Ovaj blokčejn filozof, kako sebe naziva, i dalje je ponosan na svoju kriptovalutu koja kako kaže, je stabilna i nastavlja da sija. On je ukazao na to zašto je i dalje čovek kao individua najbitniji u celoj ovoj sferi. “Neograničeni potencijal svakog čoveka je zapravo NFT. Ne smemo da zaboravimo da je vrednost individualca najvažnija u digitalnom svetu. Jer, sve druge platforme žele da poseduju vaše podatke, a to ovde nije slučaj. Vi ste vlasnici vaših informacija, a ako vam ih neko traži, onda to i naplatite” – osvrnuo se Sellars.

Podelite s prijateljima

Tweet