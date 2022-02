Zbog Džefa Bezosa se i mostovi demontiraju

Roterdam se složio da privremeno demontira deo istorijskog mosta Koningshaven kako bi predstojeća superjahta Y721, Džefa Bezosa, prošla ovog leta. Portparolka grada još nije imala procenu troškova, ali je naglasila da će brodograditelj Oceanco pokriti troškove.

Jahta Džefa Bezosa koštaće oko 500 miliona dolara

Jahta Y721 je dugačka oko 127m, sa tri jarbola i nekoliko paluba, i trebalo bi da bude najveća jedrilica na svetu. Trenutno je u izgradnji i veruje se da košta oko 500 miliona dolara. Grad je na udaru kritika zbog ovakve odluke. Koningshaven, izgrađen 1927. godine, proglašen je nacionalnim spomenikom nakon što je povučen 1994. godine zbog svog značaja kao prvi u zapadnoj Evropi sa centralnim delom koji se podiže kako bi se ispod njega mogli nalaziti viši brodovi.

Grad je završio trogodišnju restauraciju mosta 2017. i obećao da više nikada neće demontirati most. Dogovor Bezosa i Roterdama krši dato obećanje i to na spektakularan način. Svakako da ova tema ne uznemirava Bezosa čija se neto vrednost procenjuje na 166,6 milijardi dolara. Za njega je demontaža mosta manja neprijatnost, dok je za ostale to ogromna stvar.

