Zoom omogućava klijentima sopstvene ključeve za šifrovanje za zaštitu podataka

Zoom je 2. septembra najavio novu ponudu koja će omogućiti korisnicima da zaštite određene podatke koji se čuvaju unutar infrastrukture Zoom Cloud koristeći sopstvene ključeve za šifrovanje.

Pomoć korisnicima da odgovore na strožije zahteve usklađenosti u određenim oblastima

Platforma je saopštila da je njena najnovija napredna bezbednosna ponuda – ključ kojim upravlja korisnik (Customer Managed Key – CMK) – dizajniran da pomogne korisnicima da odgovore na strožije zahteve usklađenosti. „Svaka industrija se bori sa sopstvenim jedinstvenim regulatornim zahtevima – zdravstvena industrija se suočava sa HIPAA, dok institucije za finansijske usluge moraju da se pozabave Gramm-Leach Bliley Act, NY DFS i još mnogo toga. Sve organizacije imaju drugačiji pristup zaštiti važnih informacija i da ostanu u skladu s propisima, a nekima su potrebna prilagođena bezbednosna rešenja da bi to uradili“, rekao je Kartik Raman, menadžer proizvoda grupe, u izjavi.

„Zbog toga smo uzbuđeni što možemo da najavimo lansiranje ključa kojim upravlja korisnik Zoom-a (CMK)“, dodao je Raman. Kompanija je rekla da je CMK plaćena ponuda i Zoom-ovo rešenje Bring Your Own Key (BYOK). Sa ključem kojim upravlja korisnik, korisnici mogu da odluče da koriste sopstvene ključeve za šifrovanje određenih Zoom aseta kao što su snimci u cloudu, govorne pošte i tokeni za pristup kalendaru. Lista sredstava obuhvaćenih Zoom CMK uključuje — Zoom Meeting cloud recordings (uključujući i trenskripte i chat tekstove), Zoom Webinars cloud recordings, Zoom Phone voicemails i recordings, Calendar access tokens for Zoom Rooms, User calendar access tokens, Microsoft Teams access tokens, itd.

