Zvanično: Telenor je od danas Yettel

Yettel, novi brend PFF Telekom Grupe, zvanično je predstavljen danas. Kreiran je na osnovu temeljnog poznavanja tržišta i potreba korisnika i donosi najnovije tehnološke trendove.

„Odnos ljudi prema tehnologiji se promenio. Povezanost se podrazumeva, a korisnici od nas očekuju savet kako da koriste tu tehnologiju na najbolji mogući način da bi balansirali stvari koje su im važne u životu. Želimo da ponudimo proizvode i usluge koji će im u tome pomoći‟, kaže Marek Slačik, izvršni direktor TMT CEE (Tehnologija, Mediji, Telekomunikacije za CEE region), PPF Telekom grupe.

Yettel je telekomunikacioni brend kreiran da pomogne korisnicima da lakše naprave izbor, posebno kada je u pitanju tehnologija i način na koji se ona uklapa u njihov život.

,,Za dve nedelje predstavićemo novu uslugu koja podiže Yettel Petak na novi nivo. Cilj je da korisnicima ponudimo balans kada su u putanju kupovina i potrošnja, kroz veoma jednostavno rešenje. Korisnici će imati najbolju ponudu i popuste kod više od 50 partnera, podeljenih u 10 kategorija. Naš glavni cilj je da, pre bilo kakve kupovine, provere Yettel aplikaciju ne bi li pronašli ponudu koju će iskoristiti,“ rekao je Majk Mišel, generalni direktor Yettela u Srbiji.

Tu je i Yettel ID, jednostavan koncept koji omogućava prijavu na različite digitalne platforme koristeći Yettel broj. To znači da korisnici ne moraju svaki put da unose svoje podatke kada žele da se registruju, nego da za to daju saglasnost operatoru, uz potpuno poštovanje privatnosti.

Od danas su aktivni zvaničan sajt www.yettel.rs, Yettel aplikacija i nalozi na društvenim mrežama. Ceo proces za korisnike biće automatizovan.

Prošle godine, lansiran je Hipernet, sa ambicijom daljeg razvoja u segmentu domaćinstava. Peti put za redom, mreža je osvojila priznanje Best in test u merenju kvaliteta mreže. Korisnička baza porasla je za 3.4 odsto, dok je u pripejd segmentu takođe došlo do pozitivnog pomaka od +3,2% iz godine na godinu.

