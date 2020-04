10 hiljada ljudi besplatno uči WordPress na ITAcademy

Za samo nekoliko dana više od 10.000 ljudi iz celog regiona odazvalo se pozivu IT akademije da ostanu kod svoje kuće i da vreme provedeno u izolaciji iskoriste za usavršavanje svojih znanja i veština na besplatnom online kursu WordPressa.

Podsećamo, ITAcademy je odlučila da svima koji žele da dodatno napreduju u karijeri ili da se pripreme za potragu za novim poslom dok su u izolaciji besplatno pokloni neke od najpopularnijih online kurseva koji se izučavaju na ovoj internacionalnoj ustanovi za usavršavanje IT stručnjaka, a ove nedelje svi zainteresovani mogu da se prijave za besplatan online kurs engleskog jezika.

ITAcademy svake nedelje poklanja nove besplatne online kurseve

Kako biste stekli veštine neophodne za pronalazak novog posla ili napredovanje u karijeri, ITAcademy će svake nedelje svima koji se prijave dodeljivati nove besplatne online kurseve.

Tako ćete moći da pohađate kurseve koji spadaju u najtraženije IT ili poslovne oblasti: od kurseva programiranja, preko kurseva iz Design i CAD oblasti, do kurseva stranih jezika i IT business veština. Kursevi su prilagođeni početnicima i nije neophodno predznanje za njihovo praćenje, traju 30 dana i možete ih pohađati odmah po prijavi.

Ove nedelje možete da se prijavite za besplatan online kurs engleskog jezika

Danas je za mnoge profesije poznavanje engleskog jezika neophodnost. To je posebno tačno kada je reč o programerima, dizajnerima, IT menadžerima i administratorima.

Pored toga što vam znanje engleskog jezika otvara vrata kompanija širom sveta (čak i onih koje ne spadaju u englesko govorno područje), ono vam čini dostupnom bogatu IT literaturu koja je uglavnom na ovom jeziku. Osim toga, brojna IT zajednica uglavnom komunicira na engleskom jeziku, pa ako želite da radite na open-source projektima, dobijete pomoć pri ispravljanju bagova i budete u toku sa najnovijim trendovima, neophodno je da poznajete engleski. Napokon, svako ko želi da nauči programiranje, dizajn ili administraciju mora da poznaje makar osnove ovog jezika jer su glavni programski jezici i alati utemeljeni na njemu.

Upravo iz ovih razloga na ITAcademy su odlučili da online kurs engleskog bude sledeći koji će besplatno dodeljivati svima koji su zainteresovani da unaprede svoje veštine.

U okviru ovog kursa najpre ćete raditi test procene vašeg znanja, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen odgovarajući nivo gradiva koje će vam pomoći da usavršite svoje postojeće znanje, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje engleskog jezika.

Pozovite svoje prijatelje da vam se pridruže u učenju

Za pohađanje besplatnih online kurseva na ITAcademy mogu da se prijave svi zainteresovani. Ako znate nekoga ko bi voleo da pohađa ovaj kurs, možete mu predložiti da poseti ovu stranicu i da se prijavi. Na društvenim mrežama možete koristiti hashtag #ostanikodkuće da raširite vest o besplatnim kursevima.

Ostanite kod kuće i iskoristite vreme na najbolji mogući način

Pored besplatnih online kurseva, ITAcademy će svakog 25. u mesecu nekom od prijavljenih besplatno pokloniti i jedno kompletno online jednogodišnje školovanje. Šansu da dobiju školovanje, steknu kvalitetno obrazovanje i postanu deo IT sveta imaju svi koji se prijave za neki od besplatnih kurseva.

Školovanjem na ITAcademy za samo 12 meseci možete da usvojite potrebna znanja koja će vas uvesti u neku od 6 najtraženijih IT oblasti. Kao deo vodeće regionalne kompanije LINKgroup, ITAcademy sarađuje sa svetskim korporacijama i IT organizacijama kao što su Microsoft, Cambridge, Adobe, Oracle, Google, Autodesk, Zend i dr. Sertifikati za koje polažete po uspešnom završetku školovanja priznati su u svim delovima sveta.

Uz praktična IT znanja, zvanični sertifikat i praktično iskustvo koje ćete steći za samo godinu dana školovanja, imaćete odlične šanse da započnete uspešnu karijeru u IT industriji. Prijavite se ovde i krenite sa učenjem već danas. A da ne biste propustili neki od kurseva koji će vam ITAcademy pokloniti u narednim nedeljama, redovno posećujte ovu stranicu.

