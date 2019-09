12. Weekend Media Festival: Na BalCannesu proglašeni najbolji projekti i agencije regije

Najboljim projektima regije uručene su posebne nagrade na ovogodišnjoj reviji BalCannes održanoj u sklopu dvanaestog Weekend Media Festivala, koji je ponovno okupio pet hiljada stručnjaka za medije i tržišne komunikacije u Rovinju.

Projekte je odabralo čak dvadeset stručnjaka iz redova klijenata, agencija i medija, koji su se tom prilikom iz cele regije okupili da žiriraju u Sarajevu, gde je domaćin bio dugogodišnji partner i prijatelj BalCannesa Media Marketing. I ove godine su takmičari imali priliku da saznaju kako na iste projekte gledaju oglašivači, agencije i novinari, a svaki od tih žirija dodelio je nagradu najboljim projektima prema svom izboru.

Titulu najbolje agencije BalCannesa odnela je agencija McCann Beograd. Projekat Art Directed by Nature Studija Sonde proglašen je najboljim projektom BalCannesa, a pritom je poneo i titulu najboljeg projekta po žiriju predstavnika agencija te titulu najboljeg inostranog projekta. Žiri klijenata najboljim je proglasio projekt Boranka agencije Imago Ogilvy. Nagrada žirija novinara pripala je projektu Minus 33% agencije BPCS, koja se ove godine prvi put takmičila na BalCannesu. Najbolji je regionalni projekt Jana. Duboko iznad svih agencije Saatchi&Saatchi Croatia.

BalCannes je ove godine odlučio da nagradi smelost na tržištu i davanje kreativne slobode agenciji te uruči još jednoga lava – nagradu za hrabrost klijenta. Nagrada je dodeljena projektu Coca-Cola Love is always the right way! agencije McCann Skopje i klijenta The Coca-Cola Company. Dunja Ivana Ballon, izvršna direktorka HURA-e i BalCannesa izjavila je: „Hrabrost klijenata, smelost, strpljivost i odvažnost u komunikaciji želimo da nagradimo i zbog toga smo rado podržali predlog žirija za dodeljivanjem dodatne nagrade. Nadamo se da će ovo i druge inspirisati te da će pozitivno iskoristiti činjenicu da industrija tržišnog komuniciranja ima veliku moć u formiranju stavova opšte javnosti“.

Za sve koji nisu bili na festivalu, svi projekti sa BalCannesa biće objavljeni na stranicama BalCannes Yellow Pages, online bazi reklamnih agencija koja tokom cele godine služi kao koristan alat oglašivačima koji su u potrazi za novim poslovnim partnerima. Najboljih 25 projekata regije, navedenih u nastavku, moći će da se pronađu i u novom izdanju Kreativnog portfolija. Organizatori BalCannesa su Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) i Weekend Media Festival.

Najbolji projekti BalCannesa 2019. abecednim redom su: